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Вчера, 19:38
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Брифинг: выборы пройдут по украинским законам - Зеленский. Видео

Во время брифинга Зеленский уверенно заявляет, что в формуле два предложения: закон про особый статус будет после выборов, а выборы - будут только при отсутствии каких бы то ни было войск.

Зеленский заверил журналистов, что закон про особый статус территорий ОРДЛО будет написан заново, а условия местных выборов - обсуждены на встрече в "нормандском формате".

Он заверил также, что при разговоре "нормандской четверки" Украина не согласится на то, чтобы выборы проводились не по украинским законам, то есть - только после выведения иностранных войск.

И тут всеми острыми рёбрами встают тяжкие вопросы:

А там есть российские войска с точка зрения России?
А боевики ОРДЛО - это чьи войска?
А армия Украины и украинские правоохранители там будут обеспечивать порядок или этим будут заниматься местные "правоохранители"?
А украинские журналисты там будут?
А проукраинские граждане, которые сейчас на подконтрольной территории, смогут выставить свои кандидатуры, вести свободную агитацию и вообще принимать участьие в выборах?

Это, понятное дело, далеко не все вопросы.
Мы еще спросим и потребуем ответы!

Видео брифинга можно посмотреть тут:

[video=]

Напоминаем: после признания выборов, Донбассу будет придан особый статус. То есть - у нас появляется ОСОБАЯ территория, о которой мы пока еще ничего не знаем.

Если верить тому, что записано в Минских соглашениях - ничего хорошего Украину не ждет. 

И тут главный вопрос: можно ли верить Зеленскому? Верить и доверять? И довериться?

Ирина Шевченко, Горловка-Изюм

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