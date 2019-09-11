Тактика мелких порезов и труп государства в итоге

Зеленский отдал Цемаха за Сенцова и моряков. Но Цемах - не главное, что получил Путин в результате обмена. Что же еще стало для него настолько привлекательным, что процесс обмена был разблокирован?

В результате этого обмена обе стороны получили возможность на нем пиариться.

Зеленский представляет обмен как несомненную победу и заявляет, что это только начало мирного урегулирования, которое, как он мечтает, будет быстрым и даже - стремительным.

Путин - получил возможность выполнить решение Гаагского трибунала, не теряя лицо. Он получил ликование в российских соцсетях за то, что "сделал Зеленского".

Однако, куда важнее то, что "отдав" пленных, Путин получил весомые политические дивиденды перед встречей в Нормандском формате.

Он получил возможность давить на Украину по условиям Минских соглашений в рамках Нормандского формата и плана Штайнмайера: выборы на Донбассе без участия Украины под эгидой ООН и закрепление особого статуса Донбасса в Конституции. А это - легализация террористов, право вето для Донбасса и переведение России в статус миротворца.

В общем, война будет закончена за счет Украины.

Донбасс вернут нам, чтобы его мы и восстанавливали. Первая ласточка - обещание Зеленского платить пенсии пенсионерам ОРДЛО, не собирая никаких налогов с той территории, а это - дополнительная нагрузка на бюджет страны.

Путин ничего не хочет (и не будет) платить за причиненные Украине убытки. Возможно, даст скидку на газ.

Нормандская четверка даст на "восстановление" смешную сумму. И даст - на условиях, что мы будем старательно выполнять Минские соглашения.

А по Крыму вообще - потребуют воды и восстановления железнодорожного сообщения.

Все это уже давно и в открытую расписано в российских СМИ. План - в действии. И Зеленский - в курсе. И, похоже, в деле по продвижению этого плана.

Вот как раз тут и встает вопрос: где тут интересы Украины?

Ответа нет...

И реальной оппозиции угрожающим планам Зеленского на данный момент - тоже нет.

Противники команды Зе немногочисленны и деморализованы. Их добивают поодиночке. Их реально могут посадить. У них нет реальной поддержки. Депутаты "Голоса" и "Батькивщины" не голосуют, но - молчат. Даже ЕС не очень-то заступается за своего лидера. "Оппозиционеры" защищают исключительно свои интересы, но "слуги" агрессивно наезжают на "НьюзВан" и на "112": Медведчука загоняют в угол. То есть - все, кто мог бы протестовать. - разрознены и смяты. Все разбежались по своим норам.

Появилась новая риторика.

"Да, процедура нарушена, но так хочет народ".

"Так нельзя, но, если народ хочет, значит, можно".

"Вы высказались - мы голосуем".

Свои термины плодит Тарас Березовец.

"Добавочная зрительская стоимость" ("мы сделали всех и в ютюбе").

"Бешеный принтер" ("обсуждайте в комитетах, в зале - быстро голосуем").

"Большевики" ("так хочет народ").

"Тактика мелких порезов" ("чуть-чуть поправим тут, чуть-чуть там - ничего страшного") и прочие.

А ведь известно: после множества мелких порезов тело неизбежно превращается в труп.

Константин Кузьменко, Киев