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Бизнес / Потребрынок
Вчера, 23:00
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К началу отопительного сезона в стране много нерешенных проблем

Несмотря на декларируемую чиновниками интенсивную подготовку к отопительному сезону, в ряде областей Украины остались нерешенными различные проблемы, связанные как с долгами коммунальных предприятий и жителей городов, так и с вопросами газоснабжения.

Например, на Закарпатье не решены вопросы теплоснабжения общежитий Мукачевского аграрного и Мукачевского кооперативного торгово-экономического колледжей, и нескольких школ.

В Черновцах возникли проблемы с 14 производителями тепла - они, по состоянию на 1 октября 2019 года, не включены в реестр одного из поставщиков природного газа. Эти поставщики не смогут получить газ от АО "Черновцыгаз", при этом, они обслуживают около 46 000 домохозяйств и около 450 бытовых потребителей, среди которых школы и детсады.

В Виннице одним из нерешенных вопросов остаются долги населения перед поставщиком тепла. Да, в общем есть 23805 лицевых счетов потребителей, которые имеют долг.

В Одессе подготовка к отопительному сезону продолжается: компаниям КП "ТГО", АО "Одесская ТЭЦ", АО "Одесоблэнерго", ООО "Одессагаз-Поставка" поручено подписать график реструктуризации задолженности за потребленный природный газ.

"В частности, обсуждались и вопросы установления тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, услуги по централизованному отоплению", - говорится в сообщении.

В Николаеве не решен вопрос задолженности по заработной плате работникам "Николаевоблтеплоэнерго". "За две недели начало отопительного сезона и депутаты, как никто другой, заинтересованы в его стабильном прохождении. Коллектив обращается с просьбой выделить 32 млн грн. на погашение трехмесячной задолженности по заработной плате и долгов перед облэнерго. Город к отопительному сезону готов. Вопрос - как он начнется, ведь люди массово увольняются", - сказала председатель областного профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства Светлана Начинова.

Напомним, что подключение отопления объектам социальной сферы пройдет с 10 октября, а жилищному фонду - с 15 октября.

Источник: unn



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