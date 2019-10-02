Задолженность за коммунальные услуги огромна, но снижается

В августе долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги, по сравнению с июлем, уменьшился на 1,7% (или на 838,2 миллионов гривен) до 47,3 миллиардов гривен, сообщает сайт Госстата.

Задолженность населения за поставки газа составляет 22,8 миллиарда гривен, за централизованное отопление и снабжение горячей воды - 14,8 миллиардов гривен, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 4,9 миллиардов гривен, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 4,1 миллиарда гривен, за вывоз бытовых отходов - 0,8 миллиардов гривен, а за поставки электроэнергии - 4,7 миллиарда гривен.

В августе населением уплачено за коммуналку 5,2 миллиарда гривен (119,1% начисленных за этот период сумм), за поставку электроэнергии - 2,8 миллиарда гривен (100,5%).

Наибольшая задолженность по квартплате в августе зафиксирована в Киеве (905,997 миллионов гривен), а также в Днепропетровской (995,959 миллионов гривен) и Донецкой (390,360 миллионов гривен) областях.

Ранее мы сообщали, что использование теплых кредитов экономит от 30% до 70% на коммунальных услугах.







