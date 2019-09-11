Еще раз об обмене: детали, нюансы и мысли Сенцова

Тема обмена украинских граждан, которые были политзаключенными Кремля, еще долго будет актуальна, поскольку имеет тайны и подозрения в том, что действующая украинская власть имеет целью не совсем то (или совсем не то) что декларирует.

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Во-первых, надо понимать, что не все заключенные, вернувшиеся домой, помилованы президентом РФ. По большей их части продолжается уголовное дело, и условием возврата является то, что они должны участвовать в следственных действиях. То есть, в частности, относительно моряков, Россия не признает их невиновности, а продолжает уголовное преследование. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишет УНИАН:

"Они свободные граждане на территории Украины. У нас есть три таких позиции: десять политзаключенных - было ходатайство о помиловании, и они были помиловании президентом РФ, один - это господин Бекиров - он был освобожден под личное обязательство, и 24 моряка были освобождены под личное обязательство мое, как человека, который заслуживает доверия - согласно статье 103 УПК РФ. Потому что, согласно решению Международного морского трибунала ... статья 119 предусматривает, что суд не считает необходимым потребовать от России приостановить уголовное преследование по 24 задержанным украинским военным морякам", - сказала Денисова.

В настоящее время адвокаты моряков продолжают знакомиться с материалами дел.

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Во-вторых, нет единого мнения, кто же более всего повлиял на результат обмена.

ОПЗЖ уверяют, что Медведчук. Однако у Зеленского собираются начать относительно этого нардепа уголовное преследование за манипулирование информацией по обменам и за неоправданные контакты с РФ.

ЕС напоминает, что все произошло исключительно благодаря тому, что было сделано на протяжении последнего года командой Петра Порошенко. Однако, эксперты отмечают, что именно из-за сложных отношений между Путиным и Порошенко процесс и застопорился в этом году.

Венедиктов настаивает, что больше всего - профессионально и системно - сделала Елена Зеркаль. Однако, эксперты говорят, что у Венедиктова какой-то свой личный интерес ко всему этому неоднозначному процессу и его оценкам доверять не стоит.

Эксперты считают, что без решения Международного трибунала, которое принято благодаря усилиямм украинских юристов и политиков из команды Порошенко, обмена бы не было.

А "слуги норода", естественно, уверены, что все произошло исключительно благодаря президенту Зеленскому. Тут более всего споров, потому что у значительной части общества и политикума есть подозрения: тайные договоренности Зеленского с Путиным могут "сдавать" интересы Украины и ведут страну к катастрофе не только внутренней, но и на международной арене.

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В третьих, интересные мысли высказал Олег Сенцов во время своей первой пресс-конференции (где присутствовали около 400 журналистов).

На вопрос, кто повлиял больше всего, а также о проблеме с Цемахом, Сенцов ответил, что обмен - не спонтанное событие, к нему шли годами, но в 2019 году дело освобождения в самом деле зашло в тупик, его надо было перезагрузить, что и сделал Зеленский.

Сенцов сказал, что не будет комментировать действия президента, потому что нужно принимать то, что сделано Зеленским: у него больше информации, и он имеет право принимать решения с ее учетом.

Относительно причин, по которым Россия пошла на обмен, Сенцов напоминает, что сколько бы волк не говорил о мире, зубы у него на месте, и он хочет ими воспользоваться. То есть - нельзя верить России. А в Донбас и Крым, считает Сенцов, возвращаться надо на танках. К тому же, считает Сенцов, Путину не интересны люди, ему интересны только его амбиции. По обменам была постоянная работа, а торговаться с ним очень трудно, возможно, где-то придется и отступить и подождать. Потому что - драконы тоже умирают, стоит надеяться, что это случится при нашей жизни...

Напомним

* Во время президентства Петра Порошенко, при его вмешательстве и поддержке в ходе войны состоянию на 25 июня 2018 в целом был освобожден, в том числе и во время обменов, 3244 пленных;

* Сейчас Россия на своей территории и в Крыму удерживает еще 113 граждан Украины (из них 89 крымских татар), а на временно оккупированных территориях Донбасса незаконно содержится 227 Украинские;

* Президент Зеленский сообщил о плане второго этапа освобождения украинских граждан, он считает, что они знают, что делать дальше;

* Нидерланды требуют теперь от России возможности иметь доступ к ценного свидетеля Цемах, что сыграл свою важнейшую роль во время торгов о возвращении украинских узников домой. И этот ценный Цемах, кстати, теперь головная боль России...



Ирина Шевченко, Изюм