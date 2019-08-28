Пора стелить соломку: потепление может оказаться началом оледенения

Ученые предупреждают, климат может сыграть с нами злую шутку и ничего хорошего ждать от планеты в ближайшие сто лет не стоит. И неизвестно, что "лучше": глобальное потепление, которое оставит нас без воды и урожая, или глобальное похолодание, которое вообще может заморозить все живое.

И потепление, и похолодание так или иначе связаны с выбросами СО и с циклами солнечной активности.

Механизм похолодания через потепление

Выбросы СО могут привести к росту температуры, разогревание атмосферы - к парниковому эффекту, далее - к затягиванию атмосферы облаками из-за испарения океанов, а сплошная облачность приведет к снижению инсоляции и, как следствие, к понижению температуры и, в итоге, к обледенению.

Есть еще проблема планетарного теплообмена, который сегодня происходит, в частности, с помощью Гольфстрима.

Сейчас в Европе стоит жара, а площадь антарктического морского льда в начале этого года снизилась до 5,5 миллиона квадратных километров, а это минимум за почти 40 лет наблюдений. Но экспертов тревожит скорость повышения температуры океана. С уменьшением поглощающей способности океана тепло начинает накапливаться в атмосфере. А это ведет к нарушению теплового баланса Земли.

Из-за быстрого таяния ледников нарушается циркуляция теплых течений, что приведет к невозможности перемещения тепла с экватора в Европу и Северную Америку. Но самое страшное будет, если полностью остановится Гольфстрим — главное теплое течение, которое формирует теплый климат в странах Европы. Это тоже поспособствует обращению потепления в похолодание.

Похолодание из-за снижения солнечной активности

Астрономам и астрофизикам известно, что волны (фазы или циклы) солнечной активности могут находиться в фазе и усиливать активность светила, или, наоборот, находиться не в фазе и снижать активность до минимума: в последнем случае на Земле и наступает ледниковый период.

Новое исследование показало, что в период между 2020 и 2030 годами солнечные циклы (волны) могут нейтрализовать друг друга, что приведет к явлению, известному как Минимум Маундера – явление долговременного уменьшения количества солнечных пятен, которое уже происходило с 1645 по 1715 годы, когда в Лондоне замерзала Темза. По словам экспертов, к 2030 году солнечная активность снизится на 60 процентов. Результаты исследования были представлены на собрании астрономов в Уэльсе.

Можно ли предотвратить ледниковый период

На самом деле от человека мало что зависит. Даже если сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, на процессы, которые происходят в Солнце, мы повлиять не можем. И если попытаться остановить потепление, то рано или поздно себя проявит цикличность солнечной активности, а планета и ее звезда в своем движении по заданной орбите окажется на холодном отрезке пути. И выбора на этом пути у нас нет.

Другой вопрос — точно ли все будет катастрофично? Пока никто не берется, точнее - не хочет говорить об этом. Вероятно, потому что это достаточно старшно.

Сможем ли мы выжить в условиях глобального изменения климата

Кроманьонцы сумели пережить последнее оледенение планеты, которое завершилось около 12 тысяч лет назад. Правда, не все. А если верно, что в доледниковые периоды существовали достаточно развитые цивилизации, которых мы в конце оледенения уже не наблюдаем, ситуация не очень оптимистична.

Часть человечества несомненно вымрет, потому что сократится продовольственная база и невозможно будет обогреть всех. Неизвестно также, сумеем ли мы сохранить свой технологический потенциал в условиях резкого похолодания.

В общем, на ум приходит фильм "Послезавтра", в котором холодные антициклоны в очень короткое время замораживают половину планеты. Люди гибнут - спасти их возможности просто нет... Но часть человечества выживает и... И все начинается сначала...

Однако, "соломку", как говорится, нужно готовить, чтобы было что "подстелить", когда придет беда, не важно, будет ли это потепление или похолодание.

Есть организации, которые понимают проблему и, как могут, готовятся к экстремальным событиям. Например, на Шпицбергене северо-европейское научное сообщество обустроило хранилище для всех сельскохозяйственных растений, выведенных за последние пять тысяч лет.

Есть информация и о том, что к сложностям готовятся состоятельные люди. Если погуглить, можно увидеть, что торговля подземными благоустроенными бункерами процветает.

Но бункеры, скорее всего, помогут мало, потому что для выживания там необходим будет замкнутый цикл биопроизводства, чтобы были продукты питания, и энергетические системы, которые могут длительное время работать автономно.

В преддверии катаклизмов было бы хорошо, чтобы ученые озаботились исследованиями в этих областях. Но пока таких данных в окрытом доступе нет. Хотя предположения о том, что тестируются и замкнутые биосостемы и новые автономные энергосистемы, есть. Просто те, кто планирует выживание для себя, всем подряд об этом не рассказывают...

Чего хотелось бы

Хотелось бы, чтобы и политики думали не о власти и личном обогащении, а о том, что готовит всем нам в ближайшем будущем наша родная планета.

Хотелось бы, чтобы наши украинские политики понимали, что не входят в "золотой миллиард", который обязательно попытается выжить за счет всех остальных. Что выжить они смогут только вместе с нами. Потому что вообще выжить можно будет только если поставить во главу угла взаимопонимание, помощь и поддержку друг друга.

И очень хотелось бы, чтобы в бюджете страны были отдельной строкой прописаны мероприятия по "подстиланию соломки" на очень экстремальные и уже такие предвиденные случаи, как природные катаклизмы. Которых все больше и будет еще больше в обозримом будущем.

Нужно, чтобы в МЧС-ных хранилищах на всякий случай были бы не только одеяла. И чтобы необходимое было на всех. А армия и нацгвардия чтобы были готовы работать, как спасатели.

И чтобы новый премьер-министр Украины видел настоящие приоритеты в своей работе. Потому что быть марионеткой доморощенных олигархов в любом случае проигрышно...

Ирина Шевченко







