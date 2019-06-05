Курс валют

» » » 26 летних поездов отвезут к морю всех желающих

Новости

Все новости
Бизнес / Транспорт
Вчера, 18:30
44
Версия для печати

26 летних поездов отвезут к морю всех желающих

В Украине назначено уже 26 летних поездов в южном направлении - к морю. Дополнительные четыре поезда будут курсировать в Херсон, Новоалексеевку, Одессу и Геническ", - сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Кроме того, как отмечается, ожидая повышения спроса на перевозки в выходные дни, приходящиеся на нынешние праздники Троицы и Дня Конституции Украины, УЗ начала работу по назначению дополнительных поездов на этот период.

"В частности, назначен поезд № 191/192 Киев - Львов на 17 июня, № 237 Киев - Днепр на 14, 17, 27 и 30 июня", - указали в УЗ.

Напомним, в поездах-экспрессах позволили перевозить велосипеды.

Источник: УНН 

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
Клумба — торговая площадка для всей семьи
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт