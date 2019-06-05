26 летних поездов отвезут к морю всех желающих

В Украине назначено уже 26 летних поездов в южном направлении - к морю. Дополнительные четыре поезда будут курсировать в Херсон, Новоалексеевку, Одессу и Геническ", - сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Кроме того, как отмечается, ожидая повышения спроса на перевозки в выходные дни, приходящиеся на нынешние праздники Троицы и Дня Конституции Украины, УЗ начала работу по назначению дополнительных поездов на этот период.

"В частности, назначен поезд № 191/192 Киев - Львов на 17 июня, № 237 Киев - Днепр на 14, 17, 27 и 30 июня", - указали в УЗ.

Напомним, в поездах-экспрессах позволили перевозить велосипеды.

Источник: УНН