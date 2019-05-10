В Украине планируют делать геосинтетические дороги с гарантией в 50 лет

В Минрегионстрое предлагают делать украинские дороги с прослойкой из синтетической ткани, благодаря которой асфальт не будет трескаться и проваливаться. В Евросоюзе так делают уже полвека, говорится в сюжете ТСН.

В Минрегионстрое предлагают делать украинские дороги с прослойкой из синтетической ткани, благодаря которой асфальт не будет трескаться и проваливаться. В Евросоюзе так делают уже полвека, говорится в сюжете ТСН.

Бригада рабочих разматывает гигантский черный ковер - так начинается ремонт площади в Умани. Щебень, ранее сыпали прямо на песок, теперь он падает на геосинтетическю ткань - тонкую, но прочную. Она легко пропускает влагу в почву, но не дает просесть самом покрытию даже под весом грузовиков и танков.

"Это дренаж. Она не гниет и не прорывается. Раньше этого не делалось - и плитка часто проседала", - объясняют мастера.

Продавцы геосинтетики предлагают десятки ее разновидностей и объясняют, что главное отличие заключается в разрешенной нагрузке.

"Это, по сути - арматура для асфальта", - говорит продавец Сергей.

Украинским дорогам такая арматура не помешала бы, потому что часто покрытие "плывет" вместе с разметкой из-за отсутствия фиксации. Проблемой являются и места стыков участков асфальта - если они не сцепляются, то возникают трещины, которые быстро превращаются в выбоины.

В Украине эту технологию разработали еще в советское время и даже построили в 70-х годах в Ровно первый в Европе завод по производству геосинтетики. Но тогда до массового использования дело так и не дошло. Сейчас предприятие не работает на полную - часть станков стоит, потому что заказов хватает. Основная причина - дорожно-строительные нормы, в которых нет обязательного требования использовать синтетику, что укрепляет покрытия.

Теперь государственные строительные нормы в Минрегионстрое хотят изменить. Там уверяют, что это не повлияет на стоимость работ, но минимум на треть увеличит продолжительность использования дорог.

Если в Кабмине таки примут изменения в ДБН, творческий процесс проектировщиков украинских дорог приблизится к скучной европейской рутине.







