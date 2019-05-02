Экспорт товаров из Украины вырос на 30 процентов

За первый квартал 2019 украинские компании экспортировали товаров на 12,3 млрд долларов, что на 7% больше, чем за тот же период 2018-го. При этом наибольшей страной-импортером товаров из Украины за январь-март, обойдя Россию, стала Польша, сообщает в Facebook Ukraine Now со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

Так, в течение первых трех месяцев текущего года Украина экспортировала в Польшу товаров на 818 млн долларов, а в Россию - на 759 млн долларов.

На третьем месте находится Египет, куда Украина экспортировала товаров на 652 млн долларов, на четвертом месте - Китай (640 млн долларов). Замыкает пятерку лидеров среди импортеров украинских товаров Турция (638 млн долларов).

Больше всего за границу экспортировали:

продукцию металлургического комплекса (на 2,8 млрд долларов)

продукты растительного происхождения (на 2,4 млрд долларов)

машины, оборудование, механизмы, электротехническое оборудование, электрические машины (на 1,1 млрд долларов).

Отметим, с 2014 года экспорт украинских товаров в РФ снизился более чем в 4 раза. В 2013 году он составлял 15 млрд, а в 2018-м - 3,6 млрд долларов. В первом квартале 2019 падение экспорта товаров в Россию составил 11%.

Украина существенно увеличила экспорт товаров в Европейский Союз (42,6% от общего объема по 2018).

Кроме того, Украина в 2018 году импортировала нефтепродуктов на 5,54 млрд долларов. По сравнению с 2017 годом импорт вырос на 31%.







