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Сегодня, 08:30
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МОН введет в школах с 2021 года обязательный экзамен по математике

Министерство образования и науки Украины введет с 2021 обязательный экзамен по математике для всех выпускников. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"С 2021 мы планируем ввести обязательный экзамен по математике для всех выпускников. Прежде всего, базовые навыки по математике необходимы каждому человеку, они развивают логическое и абстрактное мышление", - указала она.

Кроме того, по ее словам, все страны, которые хотят усилить инновационный потенциал, вводят обязательные экзамены по математике.

Как отметила Гриневич, этот экзамен будет двухуровневый: гуманитарии будут составлять базовый уровень, ученики технических специальностей - углубленный. Экзамены по истории и английского языка будут на выбор.

Источник: УНН


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