Нуш - новая Украинская школа: за три года в нее вложено 7 млрд грн

За последние три года государство инвестировало в качество образования и новую украинскую школу почти 7 млрд грн, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.
По его словам, там, где создано образование по новой системе, уже работают "свободные учителя", а дети - мотивированы к обучению.
Напомним, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разработало проектные решения по достройке внутренних туалетов в тех школах, где их нет.
Источник: УНН