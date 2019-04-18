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Сегодня, 15:00
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Нуш - новая Украинская школа: за три года в нее вложено 7 млрд грн

За последние три года государство инвестировало в качество образования и новую украинскую школу почти 7 млрд грн, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.

По его словам, там, где создано образование по новой системе, уже работают "свободные учителя", а дети - мотивированы к обучению.

Напомним, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разработало проектные решения по достройке внутренних туалетов в тех школах, где их нет.

Источник: УНН


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