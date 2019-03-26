Дети в школах перегружены и переутомлены, уверены родители и требуют снизить нагрузку

В группе БатькиSOS мамы и папы попросили МОН, прежде чем что-то в украинской школе реформировать, сократить количество уроков: дети сильно устают. Вот что пишут родители в соцсетях.

Дмитрий Попович: «Да у нас понедельник, как забег на длинную дистанцию без низкого старта. Расписание - 1) укр. язык, 2) история, 3) алгебра, 4) геометрия, 5) химия, 6) физика, 7) англ. язык. Как минимум 2-3 самостоятельные работы по разным предметам и обязательно! - контрольная, а то и две. Результаты «блестящие», конечно - «дети не хотят учиться»! В четверг - уже никакие дети, в пятницу - просто роботы: «встать утром», а вечером «упасть». Нагрузка зашкаливает!»

Yana Abrameytseva: «Еще раз оценила обучение парами.. 3-4 предмета в день… Два года рассказываю директору о прелестях пар, два года слышу - «на следующий год». Сейчас пойду будить своих м_учеников. В школу - 8.10, домой - в 18. 20, перекус и пошли спать до 22.00. Потом ДЗ до 00.00 или 00.30. Далее ночной сон. Это просто дурдом».

Нина Манченко: «Как жаль, что Новая украинская школа — НУШ — только для первоклассников, а третьему классу как быть? Два дня по шесть уроков, два дня по пять и один четыре. И домашнеедомашнее, без конца. Малой сбежал спать, только бы не учить опять, пляшет психосоматика, болезни без конца».

Константин Тишевский: «Типичная школьная неделя ученика средней школы - более 40 часов уроков и домашних заданий, что больше, чем рабочая неделя взрослых. Ну, вот как это назвать, если не садизм? Как ребенку выжить и остаться нормальным и адекватным? А про НУШ — это отдельная история. Зачем люди приводят ребенка учиться по программе НУШ? Половина класса недовольна и против принципов НУШ — они за домашние задания и прочие элементы обычной программы. В итоге те, кто хотел бы учиться по этим стандартам, лишены такой возможности».

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 13 марта одобрил законопроект о реформе среднего образования. Соответствующий проект презентовала министр образования и науки Лилия Гриневич. Реформа предполагает введение так называемых индивидуальных образовательных траекторий для детей с инвалидностью или на домашнем обучении. Для таких учеников предлагается разрабатывать индивидуальный учебный план и проводить годовое оценивание для подтверждения уровня знаний.

Также Минобразования предлагает внедрить выбор школьных предметов по желанию. Предполагается, что после реформы в школах появятся межклассные группы для изучения определенных дисциплин. Кроме того, реформа предусматривает расширение автономии для педагогов в разработке учебных программ, систем оценивания и повышения квалификации за счет государства. Также предлагается ввести увеличенные доплаты за заведование ресурсными комнатами, кабинетами информатики и спортивными залами. Ко всему прочему предполагается, что учителя будут проходить педагогическую интернатуру и курсы оказания первой помощи.

В числе нововведений предлагается участие родителей при выборе директора школы, однако сам конкурс будет проводиться на независимой основе.

Кроме того, в правительстве предлагают внедрить трехстороннюю модель обучения на языке национальных меньшинств. Например, крымские татары смогут обучаться на родном языке до 11 (12) класса вместе с основательным изучением украинского языка. Закарпатские венгры в начальной школе будут обучаться на родном языке наряду с украинским. С пятого класса не менее 20% учебного времени должно преподаваться на украинском с увеличением до не менее 40% в 9 классе (в старших классах не менее 60%).

Для русскоязычного населения предполагается, что не менее 80% учебного времени будет преподаваться на украинском языке уже с пятого класса.

Источник: Голос



