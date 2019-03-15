МОН представило законопроект о среднем образовании: все получат больше свободы

На заседании правительства министр образования Лилия Гриневич представила законопроект "О среднем образовании". Документом для учащихся предусмотрены механизмы построения собственной индивидуальной образовательной траектории.

Это поможет, например, ученикам с инвалидностью успешно интегрироваться в жизнь обычной школы.

Для детей, которые серьезно учатся еще и вне школы (например, занимаются спортом или музыкой) - это возможность зачислить полученные не в учебном заведении знания, а освободившийся время использовать на домашнее задание или иную работу.

Ученики, которые учатся дома, смогут просто предоставить свои учебные достижения и получить документ о полном среднем образовании.

Как это работает.

Родители обращаются с заявлением в школу, чтобы построить индивидуальный учебный план ребенка.

План пишут вместе педагоги, родители и ученик, одобряет педсовет и утверждает директор.

Далее для подтверждения знаний по предметам, которые получают вне учреждения, проводят обычное годовое оценивание или ГНА.

Если речь идет о подтверждении результатов по домашней форме, школьнику нужно будет сдавать семестровый контроль (то есть два раза в год).

В дальнейшем будет развиваться и новое образовательное пространство для детей.

Закон предусматривает, что медиа библиотека и ресурсные комнаты должны стать нормой для школ.

Дети на длительном стационарном лечении смогут получить защищенное законом право получать образование в медучреждениях.

Еще один механизм: реальный выбор предметов по выбору.

Сейчас все упирается в недостаточность часов, поэтому предметы по выбору де-факто определяет школа, а не школьник, объясняет министр.

Документ позволяет создавать межклассные группы для изучения выборочных предметов, когда дисциплину слушает не один класс, а сборная группа из учащихся классов одной параллели и смежных классов.

"Особенно это актуально для старшей профильной школы, содержание образования которой должно максимально соответствовать потребностям, интересам и планам ребенка на будущее".

Для учителей документ предусматривает реальную педагогическую автономию в:

создании программ,

разработке собственной системы оценки и поощрения ученика,

повышении квалификации по своему выбору и за счет государства.

Появляется больше доплат для учителей - от 10 до 20% от зарплаты за заведование ресурсными комнатами, кабинетами информатики и спортивными залами.

Учителя смогут получать дополнительные доплаты, которые благодаря закону сможет устанавливать учредитель заведения: область, город или район, где расположена школа.

Еще документ предлагает ввести педагогическую интернатуру.

Молодой учитель, по обучению придя в заведение, получит наставника, который будет консультировать, направлять и заниматься благополучием и развитием педагога.

При этом наставник будет получать 20% доплату к зарплате за такую ​​супервизию и будет лично заинтересован в успехе молодого учителя.

Также предполагается, что все учителя пройдут курсы подготовки по домедицинской помощи. Законопроект предусматривает обязательность такой подготовки.

Родители детей с особыми образовательными потребностями получат возможность сопровождать своих детей на уроках.

В целом же родители смогут инициировать проведение внепланового институционального аудита учебного заведения.

Если родители видят проблемы в работе заведения и исчерпали все возможности решить это вместе с администрацией школы, институциональный аудит сможет расставить точки над "і" и помочь найти оптимальный выход из ситуации.

В новом документе также определено, что коллектив школы и родители будут играть совещательную роль при выборе нового руководителя, но сам конкурс будет проводить независимая комиссия.

Обязательным является видеотрансляция и видеофиксация выбора директора.

Также директор получит большую кадровую и финансовую автономию.

Источник: https://life.pravda.com.ua



