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Вчера, 21:00
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В Украине растут авиаперевозки: в аэропорту "Киев" количество пассажиров почти удвоилось

В феврале текущего года Международный аэропорт “Киев” им. Игоря Сикорского обслужил 185,2 тыс. пассажиров, что на 41,7% больше, чем за февраль прошлого года. В частности, в прошлом месяце на международных рейсах было обслужено 180 тысяч пассажиров, на внутренних — 5,2 тыс. пассажиров.

Количество рейсов в феврале 2019 года составило 2 тыс. 7 на прилет и вылет, что на 21,8% больше аналогичного периода 2018 г., из них международных рейсов — 1 тыс. 680, внутренних — 327.

За январь-февраль 2019 года Международный аэропорт “Киев” обслужил 409 тыс. 800 пассажиров, что на 43% больше, чем в январе-феврале 2018 года. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах — 399,8 тыс., на внутренних рейсах — 10 тыс. пассажиров.

Количество рейсов в январе-феврале 2019 года составила 4 тыс. 289 на прилет и вылет, что на 21,7% больше аналогичного периода 2018, из них международных рейсов — 3 тыс. 645, внутренних — 644.

Наиболее популярные международные направления с начала 2019 года — Шарм-эль-Шейх (Египет), Минск (Беларусь), Анкара (Турция), Вена (Австрия), Берлин (Германия), Франкфурт-на-Майне (Германия); внутренние — Одесса, Запорожье, Львов.

Источник: https://news.finance.ua


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