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Бизнес / Потребрынок
Вчера, 17:30
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Украинские фрукты будут экспортироваться в Арабские Эмираты

Яблоки, черешня, голубика, грецкий орех и шампиньоны могут быть на рынке Объединенных Арабских Эмиратов уже в этом маркетинговом сезоне. По предварительным прогнозам, экспорт украинских яблок составит до 4 тыс. тонн в год.

А при условии налаживания авиадоставки существенно могут вырасти и продажи отечественной малины, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

Во время проведения крупнейшей продуктовой выставки GulFood в Дубае (ОАЭ) Украинские производители наладили контакты и договорились об экспорте на арабский рынок украинских фруктов и ягод.

В частности, предприниматели выработали оптимальные решения для организации поставок в Эмираты черешен и голубики отечественного производства. Планируется также наращивать перевозки самолетами продукции, имеющей малый срок годности.

Также стороны договорились об увеличении поставок украинских яблок.

"Отечественные производители в маркетинговом сезоне-2018/19 могут реализовать на рынке ОАЭ около 200 контейнеров с яблоками. Это - 4 тыс. тонн продукции. При этом экспорт будет расти ежемесячно. Это будет способствовать увеличению поставок в следующем маркетинговом сезоне 2019/20", - отмечается в сообщении Ассоциации.

К тому же, из-за конкурентной цены и адекватного качества украинскими яблоками кроме ОАЭ заинтересовались поставщики Саудовской Аравии, Египта, Кувейта и Катара.

Кроме того, значительный потенциал на рынках Ближнего Востока имеют замороженные фрукты украинского производства.

Источник: https://espreso.tv


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