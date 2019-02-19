Минздрав утвердил профессию "трансплант-координатора" в государственном классификаторе

Министерство экономического развития и торговли Украины официально утвердило профессию "трансплант-координатора" в государственном классификаторе профессий. Об этом 18 февраля сообщила пресс-служба Минздрава Украины.

"Трансплант-координаторы будут обеспечивать связь между всеми участниками процесса трансплантации, в частности – проверять и получать согласие на донорство, своевременно и систематически обновлять информацию в Единой государственной системе трансплантации, организовывать оперативную и безопасную транспортировку органов. В их работе будет важная психологическая составляющая, ведь именно они будут коммуницировать между донорами и их семьями и реципиентами, которые ожидают трансплантации", – сообщили в Минздраве.

В соответствии с законодательством, у трансплант-координатора должно быть высшее образование не ниже второго (магистерского) уровня в сфере здравоохранения, социальной работы или социальных наук.

Замминистра здравоохранения Украины Роман Илык сказал, что разрабатывается Единая государственная система трансплантации.

В Минздраве сообщили, что в начале февраля 2019 года на базе Запорожской медицинской академии последипломного образования начали обучать медиков, которые хотят стать трансплант-координаторами.

"В основе курса – лучшие установки и практики по трансплантации ЕС, юридические аспекты трансплантации в Украине, основные методы организации полного цикла трансплантации. Обучение полностью бесплатное, более 70% курса – практика. Следующий курс стартует уже 5 марта", – говорится в сообщении.

Закон, разрешающий трансплантацию органов, Верховная Рада приняла 17 мая 2018 года. 1 января 2019 года он вступил в силу.

Согласно закону, каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

27 декабря 2018 года Кабмин Украины утвердил порядок предоставления согласия на донорство. Он определяет ряд письменных форм для волеизъявления граждан по поводу возможного донорства, которые будут вноситься в Единую государственную информационную систему трансплантации. "Количество заявлений, которые может подать физическое лицо, является неограниченным. Кроме того, после представления новой формы заявления действие предыдущей автоматически аннулируется. Следовательно, решение, быть или не быть донором, человек может менять в течение всей жизни", – сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Источник: https://moz.gov.ua



