Ирина Шевченко: дежавю спустя две тысячи лет

Смотрю корейскую дораму "Летопись Трех Царств". События происходят две тысячи лет назад на северо-востоке Корейского полуострова. Смотрю - и испытываю полное дежавю. Одно из небольших, но гордых древнекорейских государств - Пуё - имеет рядом агрессивного соседа. Это - китайская империя Хань, которая считает Пуё зоной своих интересов...

Хань периодически, на протяжении столетий, нападает, разоряет, облагает данью, устанавливает правила и контролирует королей Пуё.

В забитом ханьским миром Пуё - две партии.

Партия "войны" - мечтает о собственной сильной армии, о независимости от китайцев и о возврате соотечественников, которых ханьцы захватывают при каждом набеге и используют как рабов-заложников.

Партия "мира" - уверена, что воевать с Хань нельзя, что нужно жить мирно и подчиняться, потому что нужно торговать и только торговля с Хань даст возможность выжить и развивать экономику. Ради этого можно и унижение вытерпеть, и рабов отдать, и дань заплатить, и наместников терпеть, и наследников престола утверждать у императора Хань.

Вот вокруг этого конфликта и вертится весь сюжет восьмидесяти часовых эпизодов сериала.

Герой создает армию и собственное мощное оружие (стальные мечи и доспехи), чтобы противостоять наглой Хань, сражается с ханьцами, противостоит проханьским зрадофилам в своей стране, спасает попавших в ханьское рабство, находит народу пропитание и строит новое - справедливое! - государство.

Антигерой и его дружки насмерть сражаются с героем "за мир", обещая народу сытую жизнь в дружбе с "великим соседом", увеличивают поборы и продают свой народ в рабство ханьцам.

В одном из эпизодов, когда кризис в Пуё становится особенно очевидным, один из министров на совещании у короля кричит: "Народ бежит из страны целыми племенами! Скоро вообще не останется налоголплательщиков!"

Напомню: события развиваются две тысячи лет назад на противоположном краю Евразийского материка...

Есть ли смысл спрашивать, что это напоминает украинскому зрителю дорамы и читателю этого текста?

Мораль сей басни следующая.

Корейцы уже практически всю свою историю запечатлели в костюмированных дорамах. С помощью кинематографа патриоты продвигают идеи любви к родине, необходимости самопожертвования, правильного руководства страной, уважения к народу, заботы о народе со стороны правильного правительства, национального единства, национальной идеи, сохранения и самоотверженного отстаивания своей идентификации, своих традиций, обрядов и правил. Продюсеры, сценаристы, режиссеры и актеры озабочены не только коммерческой целесообразностью своего продукта, но и его идеологическим влиянием на зрителя.

В общем, они действительно патриоты. И аналитики. Потому что тщательно, как шахматную партию, выписывают стратегию и жизненную необходимость победы добра над злом.

И что они имеют в итоге?

Пуё, с его идеей соглашательства с китайским миром, и в кино, и в реале - умерло, исчезло с лица земли. Новое, построенное героем государоство, с его неуемной жаждой свободы, национального единства и справедливости, с его противостоянием огромному агрессивному соседу - становится настоящей, независимой, процветающей передовой Кореей.

Да, это заняло у корейцев две тысячи лет непрерывных сражений. Две тысячи! Непрерывной борьбы!

И не все еще разрешено, потому что они все еще разделены надвое...

Да, Китай часть истории Кореи нагло присваивает и вписывает в свою историю, мотивируя это тем, что корейские земли часто бывали ими, китайцами, завоеваны и входили в имперскую юрисдикцию. Но Корея по крупицам воссоздает, собирает, хранит и пропагандирует свой собственный государственный миф, не соглашаясь поступиться китайцам ни на йоту содержания и ни на пядь земли!

Историческая азиатская дорама - это бесконечные битвы, кровь и смерть. Бесконечная преданность своему повелителю, своему клану, своей стране, своей любви. Бесконечная жертвенность, возведенная в культ. И всего три ценности, за которые можно отдать жизнь: честь, справедливость и свобода. Честь для героя, справедливость для народа, а свобода - для родины.

Они так далеки от нас, с их, казалось бы на первый взгляд, странными идеалами и пониманием жизни.

Но нам есть чему поучиться у них.

Нам стоит поучиться у них.

Потому что они умеют быть настолько упорными, что могут сражаться за свои идеалы две тысячи лет подряд.

Потому что они уже две тысячи лет назад переживали практически такие же события, какие мы переживаем сейчас.

Потому что мы должны бы понять, что волшебной палочки ни у кого нет и добиться результата можно лишь верой в свои силы и многолетним упорным трудом, потом и кровью.

Иначе - никак!

А еще - азиаты умеют и любят делать кино, которое не просто развлекает народ, но воспитывает его, культивирует патриотизм и гордость своей историей, которую все знают на "отлично" именно благодаря увлекательным и достоверным сюжетам любимых исторических сериалов. И ее, эту историю, там (в Южной Корее, в данном случае) уже не переписать, не сфальсифицировать и не переврать. А главное - большой и наглый сосед после этих экранизаций уже никак не может сказать маленькому корейскому народу: у вас нет никакой истории, и сами вы искусственный проект, и создали вас мы, и захватим, если захотим, потому что вы всегда принадлежали нам!

Так вот: нам нужно свое классное историческое кино с сюжетами чуть ли не от сотворения мира!

И делать это кино должно государство, если хочет оставаться государством.





Ирина Шевченко, InfoKava











