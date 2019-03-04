Олеся Калинич: Наши дети всё равно будут похожи на нас

Наш автор - заслуженный учитель Украины Олеся Калинич, преподаватель Хустской гимназии (Закарпатье) - очень интересно и с любовью к предмету и детей ведет свои уроки. Видимо, поэтому так любят её ученики, а коллеги - уважают. Наблюдения Олеси всегда имеют практическую основу, они - из жизни и профессии.



Не воспитывайте детей - воспитывайте себя.

Все равно они будут похожи на вас.

Английская пословица

Мы, взрослые, можем беспрестанно спорить о влиянии окружения на наших детей и быть идеальными родителями. И наша родительская безупречность заканчивается там, где начинается перекладывание ответственности за воспитание детей на других. Почему? Лучшим реальным примером, как ни странно, есть интернет.

Как маму, которая является активной корреспонденткой в ​​соцсетях и ведет блог, меня не может не волновать вопрос отношения детей к тому, что мы, родители, публикуем: сообщения, комментарии, фотографии.

Листая ленту в соцсети, просматривая интересные сообщения, каждый раз натыкаешься на стандартные темы: одни критикуют власть, прибегая к табуированным конструкциям; другие поливают бранью школу/больницу/дороги; третьи публикуют сентиментально-слезливые мысли о сердце, разбитом, как в шестнадцать... Да, каждый из нас, родителей, имеет собственную позицию и право выразить мнение. Однако, кажется, забываем, что, кроме друзей в соцсетях, за нами (преимущественно, молча) наблюдают дети. Они не всегда оставляют комментарии и ставят лайки. Но очень часто читают то, что мы пишем.

Неделю продолжался опрос учеников на тему отношения к сообщениям родителей в соцсетях. Дети отвечали на четыре вопроса: об отношении к комментариям; отношении к фотографиям; следят ли родители за сообщениями детей; нужно ли иметь "в друзьях" родителей в соцсетях. Кроме вариантов ответов, была возможность высказать собственное мнение в позиции "Другое".

Приятно, что почти половина респондентов увлекается сообщениями и фотографиями родителей. Но есть и такие, которые чувствуют себя неловко, потому что взрослые слишком откровенны в соцсетях (9,4%); потому что комментарии родителей или безграмотные, или содержащие нецензурную лексику. В позиции "Другое" появился сообщение "Не люблю, когда родители публикуют мои фото». Некоторые не просматривают фотографии родственников (9,4%), а некоторые, наоборот, следит за сообщениями, но делают вид, что не интересуются ими.

Конечно, этот опрос не может претендовать на общую картину действительности, ведь в нем приняло участие только 55 подростков. Но даже если бы только 1% процент учащихся чувствовал себя неловко за публикации взрослых, все равно хотелось бы, чтобы перед тем, как публично выливать агрессию или жаловаться на жизнь, мы, родители, думали о своих детях. Сегодня взываем о буллинге, забывая о том, что сами невольно становимся причиной травли. Сегодня требуем, чтобы наших детей воспитывали настоящими джентльменами и леди, забывая, что груша никогда не даст урожай яблок, а наши дети все равно будут похожи на нас.

Олеся Калинич, Хуст, Закарпатье