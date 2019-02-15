Черви в легких юных суворовцев: как и чем заразились дети

Информация о червях в легких 26-ти юных курсантов Суворовского училища в России - не просто страшная, она шокирующая. Специалисты говорят, что это - эхинококкоз, заражение ленточными червями, которое называют биологическим раком.

Чтобы вылечиться, нужна длительная химиотерапия, в некоторых случаях - операция по удалению кисты вместе с частью органа, сообщил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Александр Лукашев.

Отмечается, что всех зараженных привезли на лечение в Москву, еще у 8 ребят этот диагноз подозревают.

"Проверены не все курсанты и сотрудники училища. Родители в панике: в случае разрыва кисты, говорят они, наступает анафилактический шок и смерть, а препараты для лечения эхинококкоза тяжелые, с множеством побочных эффектов", - пишут СМИ.

Официальная причина эпидемии - заражение через собаку. Но родители считают, что военные оправдывают поставщика питания или столовую.

"Обычно источник заражения - это не еда и вода, а собаки, - объясняет профессор Лукашев. - Достаточно пальцами, на которые попали яйца паразита - они на шерсти, - схватиться за слизистую или пищу, и произойдет заражение. То, что сотрудник кухни гладил собаку и занес яйца в пищу, теоретически возможно, но очень маловероятно".

Заболевания у воспитанников элитного военного училища обнаружили случайно - во время флюорографии. Рентген показал у некоторых курсантов круглые затемнения в легких - кисты, в которых живут ленточные черви.

О вспышке эхинококкоза стало известно из сообщения матери одного из курсантов в соцсети: "Сейчас у трех суворовцев черви съели по одному легкому, у 30 суворовцев и трех офицеров поражены разные органы. Еще половина детей до сих пор не обследована... 500 суворовцев находятся в смертельной опасности, так как очаг еще не нашли".

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