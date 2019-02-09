Производство электроэнергии в Украине в 2018 году увеличилось почти на 3%

По 2018 в Украине было произведено 159,35 миллиарда кВт-ч электроэнергии, что на 2,5% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Доля атомных электростанций в общероссийском производстве электроэнергии составляет 53%, тепловых электростанций и электроцентралей - 37%, гидроэлектростанций - 7%, из альтернативных источников в прошлом году в Украине было произведено 2% электроэнергии и еще 1% приходится на блок-станции и другие источники.

В прошлом году также выросли объемы экспорта электроэнергии: в целом за границу было передано почти 6,2 млрд кВт-ч., Что на 19,3% больше, чем в 2017 году.

Источник: http://mpe.kmu.gov.ua







