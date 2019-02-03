Что в этом году ожидает школьников: нововведения в ВНО и в экзаменах

В этом году девятиклассникам разрешат вместо теста по иностранному языку предъявить международные сертификаты, а ученики, которые находятся под следствием, смогут впервые сдать экзамены.

Кроме того, в этом году детям, которые учат иностранные языки на уровне стандарта (2-3 урока в неделю) смогут подтвердить знания сертификатом уровня А2 (TOEFL, Delpi и др.) и выше, школьники из профильных классов должны показать диплом не ниже В1. Такая возможность останется и у выпускников.

Ученики 11-го класса могут предъявить сертификат уровня В1, а выпускники классов с углубленным изучением — В2. Правда, на ВНО такой сертификат не примут — все равно нужно сдавать. Чтобы засчитать оценку в аттестат, ученику нужно обратиться к директору с заявкой и копией сертификата — подойдут "корочки" как этого, так и прошлого года.

Впервые право сдать ГИА получат ученики, попавшие в ходе досудебного следствия в следственные изоляторы. Экзамен для них проведет закрепленное за СИЗО учебное заведение. В остальном аттестация пройдет так же, как и в прошлом году. Сдавать ее будут учащиеся 4, 9 и 11 классов.

Четвероклашек проверят на знание математики, украинского языка и еще одного предмета на выбор. В МОН уверяют, что в их случае эти оценки ни на что не повлияют.

В девятом классе сдают те же предметы, однако результаты экзаменов уже скажутся на итоговых годовых оценках в табеле. Даты проверок четвертым и девятым классам назначит директор.

Выпускники сдадут аттестацию в форме ВНО тоже по трем предметам: украинскому, математике или истории Украины и по еще одному предмету на выбор. Для них тесты пройдут с 21 мая по 13 июня.

Источник: https://mon.gov.ua



