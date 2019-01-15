МОН в 2019 году подготовило для учителей и учеников 10 приоритетов

Министр образования и науки Украины рассказала, на чем будет акцентировать внимание ее ведомство в 2019 году и определила 10 приоритетных направлений в украинском образовании.



1. Развитие реформы НУШ





В 2019/2020 учебном году в Новую украинскую школу придет полмиллиона первоклассников. В МОН уверяют, что учли все недостатки, которые были допущены ранее, и теперь детей будут ждать переподготовленных учителя, новые программы и образовательное пространство. Для этого государство дополнительно выделило 1 млрд грн.

Использование денег на местах будет контролировать Координационный совет. Также МОН обещает создать дистанционные курсы для поддержки педагогов. Продолжится работа над распространением реформы НУШ на среднюю школу - 5-9 классы.



2. Уважение достоинства каждого ребенка





В 2019 году МОН будет работать над развитием антибулингових программ и совершенствованием сферы инклюзивного образования. В ведомстве планируют переоборудовать все уличные школьные туалеты - сделать их теплыми и более частными.

На обустройство туалетов в школах, где их до сих пор нет, предусмотрено более 263 млн грн. Обязательным требованием к детским туалетам станет наличие перегородок и дверей в каждой кабинке.



3. Профессиональный рост учителей





Один из механизмов профессионального роста учителей - добровольная сертификация. В течение 2019 в ней смогут принять участие 1 тыс. учителей начальных классов.

Целью сертификации является выявление и стимулирование педагогических работников с высоким уровнем профессионального мастерства, которые владеют методиками компетентностного обучения и новыми образовательными технологиями и способствуют их распространению.



4. Начало работы образовательного омбудсмена





В 2019 году в Украине должен появиться институт образовательного омбудсмена, защищающего права соискателей образования, педагогических, научно-педагогических и научных работников.

Служба омбудсмена будет состоять из 15 человек. На рассмотрение жалоб о нарушении прав в сфере образования отводится максимум месяц.



5. Диджитализация образования





Планируется запуск Национальной образовательной платформы, на которой будут размещаться электронные учебники с виртуальными 3D-материалами, сканы учебников для загрузки, интерактивные лаборатории, виртуальные музеи, форумы для общения учителей, системы менеджмента образования.

А чтобы доступ к этой системе получила каждая школа, в бюджете-2019 предусмотрено более 1 млрд грн на установку интернет-доступа для школ, которые его не имеют, а также на закупку компьютеров для них.



6. Реформа профессионального образования





Реформа профессионального образования предусматривает изменение стандартов, принятие нового профильного закона «О профессиональном (профессионально-техническом) образовании», а также обновление образовательной среды.

Над обновлением стандартов, повышением квалификации учителей и мастеров, а также обновлением образовательной среды МОН работать совместно с европейскими партнерами, которые выделяют на это 58 млн евро.

Важным элементом реформы станет также развитие дуальной системы образования, в рамках которой теоретические знания ученик получает в учреждении профобразования, а практические - на реальном производстве.



7. Национальная система квалификаций





На 2019 запланировано начало работы Национального агентства квалификаций, основными задачами которого будут:

- аккредитация квалификационных сертификационных центров;

- координация сети таких центров;

- участие в разработке профессиональных стандартов;

- разработка методики сопоставления профессиональных и академических стандартов;

и тому подобное.



8. Национальный фонд исследований





В 2019 году Национальный фонд исследований должен начать грантовую поддержку научных исследований и разработок. Предполагается, что это станет одним из ключевых шагов по реформированию системы финансирования науки в Украине.

На это в бюджете предусмотрено 260 млн грн.



9. Центры коллективного пользования





В 2019 году в университетах начнут работу центры коллективного пользования оборудованием - пространства с сверхсовременным оборудованием, куда ученые смогут приехать для проведения нужных им измерений для своих исследований.

Сейчас создано 8 таких центров, которые начнут активную работу в 2019 году. В течение года откроются еще 4. На это в 2018 году было потрачено 28 млн грн, а в 2019 году будет инвестировано еще 30 млн грн.



10. Базовое финансирование науки





Предполагается, что 100 млн грн будет направлено на внедрение базового финансирования науки в университетах - механизма, который поможет вузам строить долгосрочную исследовательскую политику.

Это будет долгосрочное финансирование развития научных направлений в отдельных университетах, которые смогут пройти аттестацию научной работы. При этом аттестовать не учреждениями в целом, а именно развитие научных направлений. То есть финансирование науки вузы будут получать именно на те направления, где они объективно лучше.



Источник: https://uk.etcetera.media







































