Почти половина перевозчиков Украины работают с нарушением закона

По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Емельяна, около половины автоперевозчиков в Украине работают с нарушениями закона, а некоторые из них полностью не оформляются.

Об этом Емельян сообщил во время совещания по вопросам функционирования рынка автомобильных пассажирских перевозок.

«Среди перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки в Украине, около половины работают в «серой» или «черной» зоне», - сообщил Емельян.

В Мининфраструктуры планируют создать территориальные рабочие группы, которые будут бороться с нелегальными перевозчиками в регионах Украины.

«Не может быть такого, что «результатами» проверок перевозчиков является рост взяточничества среди чиновников различных ведомств. У меня есть информация не только из официальных отчетов, но и непосредственно от людей. Так вот: с усилением контроля за рынком перевозок будет усиленна и ответственность чиновников», - добавил Емельян.

Ранее сообщалось, что в Украине можно проверить наличие лицензии маршрутки на перевозку пассажиров по номеру авто.

Также стало известно, что с 2019 года в Украине запретят использовать автобусы, переделанные из грузовых авто, для пассажирских перевозок.





Источник: https://hromadske.ua























