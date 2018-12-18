Тарифы на пассажирские перевозки в 2019 году могут подорожать на четверть

С 2019 года могут повыситься тарифы на пассажирские перевозки внутреннего сообщения на 25,4%, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Также с апреля ожидается повышение цен на международном сообщении в среднем на 13-21% в зависимости от категории поезда и типа вагона.

На пригородные перевозки Укрзализныця не планирует повышение, потому что облгосадминистрации «неохотно идут навстречу», и процедура согласования с ними может занять длительное время.

Компания надеется увеличить доходы от перевозки пассажиров по сравнению с текущим годом на 18,5% - до 10,2 млрд грн, что составляет 11,6% всех ее доходов. Также могут повыситься доходы от международного сообщения на 5,9% - до 2,04 млрд грн, от внутреннего - на 25,4%, от пригородного - на 1,9%, до 0,7 млрд грн.



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