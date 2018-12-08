В Будапешт из Мукачево теперь можно добраться быстро и с комфортом

Об этом сообщил своим читателям в Фейсбуке глава "Укрзалізниці" Евгений Кравцов. «Отныне уже официально, - написав он. - Долгожданный первый рейс поезда сообщением «Мукачево-Будапешт» стартует с 9 декабря в этом году. Это будет ежедневный прямой беспересадочный маршрут.

Подвижной состав, который будет курсировать по евроколее, принадлежит Венгерским железным дорогам. Мы со своей стороны построили отдельную платформу, отремонтировали пути, средства сигнализации и связи». В дороге поезд будет примерно 6 часов. Из преимуществ - не будем тратить время на технические операции для перехода на узкую колею. С начала года положительная тенденция - количество наших пассажиров, путешествовавших в Европу, увеличилось вдвое. Создание сети поездов в ЕС позволяет создать мощный хаб для таких перевозок. Сейчас ведутся переговоры с коллегами из Чехии и Словакии для запуска маршрута в Прагу, написал Кравцов.

Пользователи сети не только прокомментировали событие, но и высказали пожелания:

- Лучше не в Мукачево хаб делать и остановиться на этом, а потихоньку через Львов европейскую колею до Киева дотянуть и дальше на Харьков, Днепр и так до Мариуполя. В ЕС столько б/у вагонов и локомотивов, нам лет на 50 хватит. А там уже и мы подтянем свой уровень.

- Що ж, у добру путь! Чекаємо в Мукачево на Leo Express та/чи Regio Jet до Праги, а в перспективі й на потяги ЧФР до Бухареста/Констанції.

- Ура!! Если ещё до 2025-го построят аэропорт, то Мукачево будет крупнейшим транспортным узлом Закарпатья!

- Чудово! Добре було б працювати над тим, щоб іще декілька рейсів добавити. Наприклад, ще ранком і ввечері. Дякую!

- Євгений Кравцов, планируется ли связать Ужгород и Мукачево европейской коли ей под поезд ЛеоЕкспресс и сделать его прямым без автобусной связки с пересадкой в Кошице?

- Неудачное время выезда из Будапешта! Лучше вечером, после 19-20 ч. Иначе вынуждаете людей тратить деньги на отель. Аналогично, и выезд из Мукачево должен быть позже. Напридумывали себе бог знает что...























