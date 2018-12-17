Поезда в Россию могут отменить уже с января 2019 года

Педложение об остановке железнодорожного сообщения с Российской Федерацией внесло в Кабмин Министерство инфраструктуры Украины, передает пресс-служба министерства инфраструктуры.

Владимир Омелян отметил, что точно неизвестно, когда Кабмин примет решение относительно его предложения. Однако министр надеется на положительное решение депутатов.

Как известно, с 11 декабря нынешнего года пассажирские поезда дальнего следования полностью переведены на новый железнодорожный обход Украины.

Министерство инфраструктуры Украины подготовило множество предложений по противодействию Российской Федерации, включая прекращение пассажирского железнодорожного сообщения.

Есть также вероятность того, что будет наложен запрет на автобусное сообщение со страной-агрессором.





Источник:Судебно-юридическая газета















