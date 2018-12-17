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Сегодня, 19:38
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Денежные переводы за границу теперь можно будет делать без ограничений

НБУ принял решение разрешить увеличение лимита на допустимые суммы перевода.
Новые правила вступят в силу 7 февраля 2019 года.

Национальный банк Украины принял решение существенно упростить перевод денежных средств в другие страны. Новые правила начнут действовать с 7 февраля следующего года.

Согласно новым правилам будут сняты ограничения на перевод средств за границу с карточных счетов. Также будет повышен лимит на максимальную разрешенную сумму такого перевода. Лимит вырастет в десять раз — до 150 тысяч гривень вместо 15 тысяч.
По решению НБУ также будет увеличена максимальная допустимая денежная сумма для пересылки по почте. Ее увеличат в целых 33 раза — с 300 евро до 10 тысяч евро.

Как отмечается, определенным категориям юридических лиц также разрешат ввозить и вывозить через государственную границу большие партии ценных металлов и большие суммы денег наличными.

Источник: Судебно-юридическая газета

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