Денежные переводы за границу теперь можно будет делать без ограничений

НБУ принял решение разрешить увеличение лимита на допустимые суммы перевода.

Новые правила вступят в силу 7 февраля 2019 года.

Национальный банк Украины принял решение существенно упростить перевод денежных средств в другие страны. Новые правила начнут действовать с 7 февраля следующего года.

Согласно новым правилам будут сняты ограничения на перевод средств за границу с карточных счетов. Также будет повышен лимит на максимальную разрешенную сумму такого перевода. Лимит вырастет в десять раз — до 150 тысяч гривень вместо 15 тысяч.

По решению НБУ также будет увеличена максимальная допустимая денежная сумма для пересылки по почте. Ее увеличат в целых 33 раза — с 300 евро до 10 тысяч евро.

Как отмечается, определенным категориям юридических лиц также разрешат ввозить и вывозить через государственную границу большие партии ценных металлов и большие суммы денег наличными.

Источник: Судебно-юридическая газета