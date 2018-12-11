Американская певица Ариана Гранде с новым клипом побила рекорд сервиса YouTube

Видео Ariana Grande «Thank U, Next» - настоящая сенсация: оно побило рекорд YouTube за все время просмотра большинства просмотров за первые 24 часа после релиза.

Видео, посвященное женским фильмам начала 2000-х, установило рекорд чуть менее чем за 22 часа. Его выложили в пятницу 30 ноября, а по состоянию на субботу в 9:35 утра «Thank U, Next», просмотрели 46 миллионов просмотров. Видео обогнало предыдущего рекордсмена, супергруппу K-pop BTS, которая в первом музыкальном клипе «Idol» получила 45,9 миллиона просмотров. 24 часа в августе, сообщает Variety.

«Спасибо, дальше» собрало рекордные 55,4 миллиона просмотров за первые 24 часа », - сказал в понедельник YouTube. Ранее представитель YouTube сказал, что видео было просмотрено более 50 миллионов раз за первые 24 часа.

Кроме того, согласно YouTube, «Спасибо U, Далее» установило рекорд для самых просматриваемых видео, которые использовали функцию планирования Premiere YouTube, когда 829 000 зрителей одновременно смотрели на своем пике.

Премьера музыкального клипа Grande «Thank U, Next» 30 ноября вызвала крикливые твиты от нескольких знаменитостей, в том числе от Крис Дженнера и Троя Сивана.

Сейчас видео набрало 157,5 миллионов просмотров.

А вот украинская хип-хоп исполнительница alyona alyona, о которой мы сообщали, выложившая свой новый клип "Відчиняй" также 30 ноября, набрала "всего" чуть больше 800 тысяч просмотров. Конечно, по сравнению с Ariana Grande это ничтожно мало, но по нашим меркам - отлично.

Девушка из Киевской области получила свою порцию восхищения и порицания. Что характерно, не понравилась она из-за внешнего вида (неэлегантна и лишний вес) и мрачного, слишком примитивного, по мнению противников, видеоряда. А вот поклонники обращали внимание на грамотную украинскую речь, связанный и осмысленный текст и хороший бит. То есть, подходы были изначально разные.

Время покажет, как пойдет развиваться карьера украинской исполнительницы дальше. Но даже если она не достигнет уровня просмотров самой популярной в YouTube рекордсменки, можно вспомнить и о том, что в съёмки и раскрутку клипа вряд ли вкладывались такие средства, как у Ariana Grande. Если вообще вкладывались.