Француз Поль Манондиз обогащает украинскую эстраду своим талантом

Вырос в Бельгии, переехал во Францию, женился на украинской красавице, влюбился в Украину, выучил язык и теперь поёт украинские песни. И имеет все шансы не только представлять Украину на Евровидении-2019, но и снова выиграть для нашего государства этот престижный конкурс!

Еще не так давно некоторые «музыковеды» уверяли мир, что украиноязычная эстрада - не в тренде, что кроме русских песен украинская публика ничего не хочет слушать.

Но все изменилось, как только закон потребовал не менее 30 процентов русскоязычного продукта в эфире. Сразу украинские певцы получили шанс показать миру свои таланты, и они это сделали. Сейчас украинские песни слушает вся планета, чего стоит только наша «Сказка».

И поэтому даже зарубежные певцы начали изучать украинский язык и использовать именно его - нежный и певучий - в своём творчестве.

Вот как француз (или бельгиец с украинскими корнями - всё будет верно) Поль Манондиз.

В свое время он перепел хит Олега Винника на французском языке, а сейчас - уже выпускает альбомы на украинском да еще и с эксклюзивными хитами.

Украиноязычная песня "О чем молчит мое сердце" поразила слушателей.

«У каждого из нас есть сердце. Оно бьется и человек живет. Оно слушает, любит, молчит, дрожит ... Почувствуй, что у тебя внутри. Послушай свое сердце. Оно хочет говорить с тобой. Слушай, что оно тебе говорит. Сердце никогда не обманет тебя…", - комментирует песню Манондиз, написавший слова в тандеме с композитором Игорем Татаренко, который является также автором музыки.

Меломаны уже оценили новое творение талантливой пары.

"Спасибо, Поль, за любовь к Украине! Люблю слушать вас!»- написала Людмила Бараненко.

"Красивая песня! И вы, Поль, душевно ее исполняете!» - отметила Мелания Шалита.

А Юля Яхшинян пообещала, что будет болеть во времени Нацотбора только за Манондиза.

Отметим, что в прошлом году харизматичный француз также хотел принять участие в отборе на Евровидение с песней "Je t'aime (но я не могу больше так)". Но через некоторые нюансы этому не суждено было случиться.

С тех пор харизматичный красавец француз своей любовью к Украине привлек немало сердец. Кроме всего, всех поразило, что француз так классно может петь на украинском.

Поэтому - шанс выиграть национальный отбор у него сейчас есть. Как и шанс выиграть Евровидение.

Вот, слушайте на здоровье и наслаждайтесь (кстати, текст песни удивительно хорош!):





* * *

Мільярд людей,

мільйони миль,

Ми поміж них, мов серед хвиль,

Як кораблі у океані...

Ти в мені, як інь і янь,

День і ніч, біль і кохання,

Очей твоїх не можу віднайти...

Дай знати, де зараз ти?..

Приспів:

Про що мовчить твоє серце

І з ким заб'ється в такт?..

Скажи, про кого сни

Ховає ніч в твоїх очах?..

Про що мовчить твоє серце

І з ким заб'ється в такт?..

Скажи, можливо я -Т

вого кохання артефакт!

Мільйон думок, пророчих снів,

Несказанних кохання слів

Про тебе я в собі ховаю...

То ніби я і ніби ти -

Вогонь і лід, як два світи,

Ти - ще одна з не названих планет,

Відкрий мені секрет!..

Приспів.

Про що мовчить твоє серце?..

Про що мовчить твоє серце?..

Источник: РБК Украина











