Рэп-исполнительницу из Барышевки назвали новым лицом украинского рэпа

В Украине, похоже, восходит новая звезда рэпа. На Youtube сегодня, 30 ноября, появился клип, который уже просмотрели более 63 тысяч раз. В час он набирает до 10 тысяч просмотров, и это, судя по всему, не предел.

Воспитательница (а теперь, как стало известно - заведующая) детского сада в райцентре Барышевка Киевской области Алена Савраненко записала рэп-песню и сделала на нее клип "Рыбки", который в YouTube на сегодняшний день имеет около 800 тысяч просмотров. Там рэп-исполнительница с псевдонимом alyona alyona на видео танцует, катается на гидроцикле и сорит деньгами. Припев песни "Рыбки, рыбки, рыбки" надолго застревает в голове. Издание Comma пишет, что клип на песню снял 19-летний рэпер и контент-мейкер Delta Arthur. Сама alyona alyona рассказала, что в свободное от работы время читает рэп и сидит в Интернете. Она любит слушать Лил Узи Верта, Трэвиса Скотта и "классику" хип-хопа – NWA, Wu-Tang Clan. Исполнительницу заметили все ведущие СМИ УКраины и сделали ей прекрасную рекламу, к тому же, совершенно бесплатно. Да и не жалко - видно, что девушка талантливая, жизнерадостная и способная развивать талант.

И она доказала, что это так. Новый клип "Відчиняй" - уже на порядок выше по качеству, хотя так же прост и незамысловат. Но слушатели и зрители оценили и то, что это - украинский рэп, причем, нелохого качества, и то, что исполнительница продолжает расти над собой.

Все, кто прокомментировал клип, а комментариев более 1200 со всех концов мира, - уверены, что восходит новая звезда рэпа, которая заткнет за пояс многих популярных исполнителей. Что любопытно, что из множества комментариев - очень мало отрицательных. Вряд ли кто-то занимался их "чисткой" - просто исполнение понравилось: оценили энергию, качественный бит и прочие атрибуты настоящего рэпа.

Если учесть, что клип создан практически без денег и гонораров, то - браво создателям!

Несправедливо было бы обойти и тех, кто считает, что происходящее на экране и звук - это "просто ужас". Их реакция настолько же искрення, как и у поклонников, и настолько же отрицательная, как и у других позитивная. Но ещё никому из исполнителей не вредил скандал.

Любители ждут концерта. Найдется ли кто-то в Украине, кто выведет исполнительницу в звёзды, не дав ей потерять индивидуальность, но ликвидировав "местечковость"?







