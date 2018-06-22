Сделать шоу из таинства природы и деньги везде - ничего личного, только бизнес

Несколько дней назад в СМИ прошумела информация о том, что в одесском дельфинарии НЕМО дельфиниха родила малыша. Событие было описано как трогательное, вызвавшее слёзы на глазах тренеров и зрителей. Да, вы не ошиблись, прочитав, именно зрителей: дельфиниха родила дельфинёнка в момент её работы на манеже.

И тогда начался шквал мнений, которые в подавляющем своём большинстве были едины: зверство. Впрочем, в дельфинарии считают иначе.

Журналист Ольга Коростелёва написала в блоге Укринформа обо всей этой не очень приглядной истории.





В Одесском дельфинарии “Немо” утверждают, что рождение дельфиненка во время шоу никто не планировал, оно просто совпало по времени. Мамочке Пенелопе и малышу не повредило обилие людей и музыка, они чувствуют себя отлично.

Так прокомментировала корреспонденту ситуацию пресс-секретарь международной сети дельфинариев НЕМО Полина Макарова факт родового процесса, ставший элементом шоу, и видео, выставленное в соцсети Фейсбук.





“Мы знали, что Пенелопа ожидает детеныша, поэтому сама она не принимала участие в шоу. В программе работали 6 дельфинов, еще несколько, в том числе и Пенелопа, находились в одном бассейне с дельфинами-артистами. Ей была необходима поддержка сородичей, поэтому мы не отделяем беременных самок от стаи в ее же интересах. Роды начались неожиданно, и зрители стали их свидетелями... Как только малыш появился на свет, вся стая подплыла к Пенелопе. Сейчас мама заботится о малыше, кормит его, они чувствуют себя отлично”, – сказала Полина Макарова.





По ее словам, это уже 26-й малыш, рожденный в украинских дельфинариях НЕМО. Каждый раз роды протекали по-разному, а вот во время шоу это случилось впервые. Событие вызвало бурную дискуссию в соцсетях. Большинство искренне восторгается, а вот для экологов, которые всегда боролись против содержания дельфинов в искусственных водоемах и использовании их в шоу, факт родов под крики и вопли возбужденных зрителей просто возмутителен!





Но не только это вызывает недоумение. Как вам тот факт, что НЕМО активно работает в России и оккупированном Крыму?

Полина Макарова не стала комментировать эту информацию.





“Для нас главное, чтобы дельфины были здоровы, а для этого в компании делается все возможное”, – подчеркнула она.

Пришлось самой поискать ответ на вопрос: почему дельфинарий НЕМО представлен в недружественной нам стране и оккупированном полуострове Крым.





По информации журнала Форбс, заведениями под брендом «Немо» управляет компания «Нерум», которая принадлежит пятерым партнерам. Крупнейшая доля у одессита Андрея Кисловского, занимающего должность главы совета учредителей и Михаила Кучука – экс-заместителя мэра г. Одессы и экс-заместителя мэра г. Киева.





По информации сайта nemo.ua, международная сеть НЕМО имеет более 13 дельфинариев в Украине, еще 9 – в Беларуси, Казахстане, Тайланде и России. Среди них есть два дельфинария, работающие в оккупированном Крыму – в Феодосии и Алуште. В всплывающих окнах сайта http://www.nemo.od.ua/ можно увидеть и сочинский дельфинарий, который “в период проведения Чемпионата мира по футболу целый месяц принимает всех болельщиков на Шоу Дельфинов со скидкой в 20%”! Как говорится, ничего личного, просто бизнес!





Дельфинарий “Немо” работал и в Киеве, но в 2013 году Хозяйственный суд Киева принял решение о сносе временного здания, которое оказалось самостроем: владельцы брали кусок земли под автозаправку (автомойку), а чисто случайно воздвигли здесь временную конструкцию для морских животных. Все время работы дельфинария сопровождалось пикетом гражданской организации «Форум спасения Киева» под лозунгом «Хлорированные тюрьмы для дельфинов – под запрет». В конце-концов иск о сносе конструкции подала в суд столичная Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля. В октябре 2017 года дельфинарий "Немо" в Киеве закрылся окончательно, дельфинов перевезли в Одессу, где живет, как утверждают СМИ, его основной соучредитель Андрей Кисловский и его родственники, на которых частично зарегистрирован дельфиний бизнес.





Кисловский своей причастности к НЕМО не слишком скрывает, дает интервью прессе, где рассказывает, что дельфинарии в Крыму держат исключительно из-за украинских граждан, оставшихся в Крыму: мол, надо же обеспечивать соотечественников рабочими местами!





Сам 39-летний бизнесмен – личность довольно интересная, ведет активную политическую жизнь, причем, начинал ее с компартии, что не очень свойственно для его поколения. В 2010 году был избран депутатом Одесского горсовета от фракции коммунистов. Когда на красных закон поставил крест, в 2015-м прошел в депутаты от партии “Доверяй делам”, которую возглавляет городской голова Геннадий Труханов.





В настоящее время Кисловский занимает должность заместителя военного комиссара-начальника отделения комплектования Приморского районного военного комиссариата г. Одессы.





В прошлом году военкома-юриста уличили в недостоверных данных, поданных в декларации за 2016 год. Он не указал там квартиру и жилье. Очевидно, это тоже было непреднамеренной случайностью.





В декларации 2017 года у Кисловского, кроме жилья и нежилых помещений, задекларированы 130 тысяч грн зарплаты, четыре автомобиля (из них два Мерседеса), пять часов престижной марки и 600 единиц криптовалюты. Как видим, особых богатств не просвечивается, несмотря на громадную сеть дельфинариев и сопутствующие им отели-рестораны-спасалоны.





До оккупации Крыма Кисловский был замешан в скандале с Севастопольским дельфинарием. Его обвинили в рейдерском захвате здания, похищении животных, их вывозе в Одессу. Дело рассматривалось в Верховном суде Украины, решение было вынесено не в пользу одессита, хотя сегодня поступок Кисловского можно трактовать как геройство украинского патриота...





Справочно. В Украине (Черное и Азовское море) обитают 3 вида дельфинов – афалина, азовка, белобочка. Все три вида охраняются Красной книгой Украины, Международной Красной книгой, Бернской конвенцией, Боннской конвенцией, Конвенцией CITES и Соглашением по сохранению китообразных Черного и Средиземного морей и прилегающей атлантической акватории.

Как утверждают экологи, дельфинотерапия может наносить вред здоровью детей, вызывая опасные заболевания. Что касается самих животных, то содержание в воде значительного количества хлора и других антисептических агентов для обеззараживания воды вызывает у них повреждения кожи и слепоту. Особенно вредны дельфинарии, открытые не на морском побережье, потому что животные там содержатся не в морской воде, а в искусственно разведенном растворе. Ни в одном из украинских дельфинариев не выдерживается необходимый объем воды, приходящийся на одно животное, – ни режим водообмена, ни гидрохимические показатели (физические параметры воды и воздуха). Дельфины в дельфинариях постоянно находятся в условиях стресса, их беспощадно эксплуатируют, часто с применением лекарств допингового плана. Особенно мучительно дельфины переносят шум в дельфинарии во время шоу. Голод – важнейшая составная часть тренировки дельфинов. Если дельфин отказывается «работать», он остается голодным.





Ольга Коростелёва