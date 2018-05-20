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Общество / Образование
Вчера, 15:37
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Тернопольские выпускники хотят, чтобы первый шаг во взрослую жизнь был красивым и незабываемым

Как случилось, что красивая и трогательная традиция - после выпускного в стенах школы, последнего школьного вальса идти встречать солнце - превратилась в банальную пьянку в ресторанах? Ведь выросло поколение, которое даже не понимает что первый шаг во взрослую жизнь - это не уровень алкоголя в крови. Передовые педагоги понимают, что надо вспоминать хорошие традиции и зачинать новые, собственные или заимствовать лучшие там, где они существуют.

Последний звонок в Тернопольской школе-лицее №6 им. Назария Яремчука пройдет без традиционной линейки, и праздновать выпускники будут на теплоходе.

Директор учебного заведения Александр Остапчук говорит, идея проведения праздника Первого и Последнего звонка не в виде традиционной линейки звучит давно. Много лет заслуженный учитель Украины Виктор Громовой размещает различные посты о том, как эти праздники отмечают или не отмечают в разных странах.

- Мы уже четыре года подряд, обдумав предложения В. Громового, И. Спиваковского, и других творчески мыслящих людей, не проводим традиционных линеек, а есть свой Семейный очаг (первый звонок) и "Отплывают белые корабли" (последний звонок). Это хорошо! И очень мечтаем отменить выпускной в ресторанах. А например, как в школе М.Гузика (Южный, Одесской обл.) дети на выпускной всеми классами едут в Карпаты и в горах встречают солнце, получают аттестаты, радуются природе. Вот это - романтика! - считает директор школы-лицея № 6 Александр Остапчук.

Директор отмечает, что очень хотел бы, чтобы все педагоги Украины отказались от празднования выпускных в ресторанах, пишет Галас. А еще идеями нужно обмениваться, но всегда говорить, кто их автор и автору будет приятно, и вы будете "иметь лицо".

- Так хочется высшего мышления и высших действий, а не приземленных банальных выпускных в ресторанах (против собственно ресторанов ничего не имею). Размышляя над вопросом добродетели, хочу обратиться к тем руководителям школ, которые чужие идеи выдают за свои: прежде чем сказать, что вы первые вводите праздник Последнего звонка не как линейку - посмотрите на образовательный мир других школ - возможно, там уже давно вас опередили? Но не беда - еще есть море идей, которые вы можете найти. Просто думайте и искренне любите свою работу. Потому что все-таки, неприятно смотреть, как идеи вышеназванных педагогов выдают за свои. Прошу всех: прояви мудрость и поймаешь романтику! - подытожил Александр Остапчук.

К слову, выпускники школы-лицея № 6 им. Н. Яремчука не впервые будут прощаться со школой по-особенному. В прошлом году праздник последнего звонка произошёл на пристани Тернопольского озера. Одиннадцатиклассники говорили слова благодарности учителям, удивляли вокальными умениями, искусной хореографией. По традиции, сложившейся в школе, выпускники подарили рушники, на которых вышиты их имена. Радостным моментом стали маленькие уточки, которые символизировали беззаботное детство. Школьники и гости громкими аплодисментами провожали выпускников на кораблик, который ожидал у пристани. Именно он стал символом большого плавания - во взрослую жизнь.

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