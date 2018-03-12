Татьяна Малахова: держаться за родной язык, как за родную ниву!

В последние годы все больше становится на территории Украины... украинского языка. Возвращаются к родному те, кто иногда даже в детстве не разговаривал на украинском. Так как поняли, наконец, - нацию объединяет язык. Поэт, публицист, сценарист Татьяна Малахова считает, что "языковой вопрос" в Украине - это, прежде всего, возвращение к истокам.

Завтра все народы бывшего СССР могут отмечать печальную дату - 80 лет назад, 13 марта 1938 года, в во всех школах СССР как обязательный предмет для обучения был введен русский язык. В действительности же он почти выдавил из школьной программы языки коренных жителей разных уголков империи. Родному языку якутов и марийцев, украинцев и казахов повесили ярмо - язык деревенщины. И теперь я понимаю тех, кто этого не стеснялся. Село на подсознании ни казалось и держалось за родной язык, как за родную ниву!



Помню рассказ своей мамы. Она 16-летней девушкой приехала с Сахновщины (Харьковщина) на Донбасс и сразу оказалась в русскоязычной среде. Дома она никогда не слышала в быту русского языка, даже на уроках русского учительница говорила на украинском, ну а стихи Пушкина, конечно, читались по-русски... На Донбассе моя мама пошла в вечернюю школу, где 16-летних не было - за партами сидели 25-летние ребята с Урала, Вологды, Саратова... и украиноязычных там не было, потому что местные жители Донбасса (которые были абсолютно все украиноязычными) вовремя или почти вовремя закончили школу и получили образование в 17 лет. В енакиевской вечерней школе за партами сидели русские недоросли под 30 и больше.



Когда мою маму вызывали к доске и она начинала отвечать на украинском, класс хохотал до исступления. Даже учитель. Мама приходила в общежитие и плакала. Одна девушка посоветовала ей срочно учить русский и «чёкать», а то так «и останешься селючкой». Нет, моя мама не стала «чёкать», но всю жизнь говорила по-русски... только песни всегда пела украинские. И в шкафу у нас стояли украинские книги. За что я ей очень благодарна. И вообще благодарна, что в нашей семье детям можно было задавать любые вопросы и быть любознательными. И в отношении языка тоже.



... Поскольку я бывшая учительница, я бываю иногда занудой и начинаю с «палеозойской эры."..

Когда я была маленькой, мы часто ездили к моей бабушке на Вятку, на малую родину моего отца. Ехали долго. Приезжали утром из Донбасса в Москву, целый день стояли по очередям в ГУМе, а вечером садились на поезд, который на следующий день привозил нас в Йошкар-Олу (Марийская республика в то время).



В Йошкар-Оле мы несколько часов ждали автобус до Санчурска (Кировская область). Он вез нас глухими лесами на север, в которых иногда встречались деревни. Потом мы долго, часов пять, скитались деревянными (просто из хлипких досок) дорогами Санчурска в ожидании следующего автобуса. От Санчурска мы ехали еще дальше на север, и лес был еще глуше, и сел уже никаких мы не встречали. Наконец - конечная остановка. Большое село (в их понимании) и... снова дорога через темный лес к деревне моей бабушки. Каких-то 5 км пешком или на телеге. Как повезет. Почти граница Кировской области и Марийской республики. Кстати, нам надо было преодолеть от железнодорожного вокзала до дома 60 километров, но ехали мы целый день. Как при царе Горохе.



Я была любознательным ребенком с гуманитарным уклоном. Еще во втором классе я завела тетрадь, в которой сравнивала этимологию украинских и русских слов - «лікарня» от слова «лечиться», «больница» от слова «болеть» и другие. Конечно, мне стало интересно, что значит слово «Санчурск», потому что с топонимикой Сахновщины (родиной мамы) я к тому времени уже разобралась.

К сожалению, четкого ответа я не получила, единственное, что я услышала - это слово марийское, так когда-то здесь жили марийцы. И даже название бабушкиного села - марийское. Но село и райцентр пока российские. То есть когда-то марийцев потеснили...



Моя любознательность не давала мне покоя, и мне хотелось больше узнать о марийцах, у меня дома была книга «Сказки народов СССР», и там я такую ​​народность не встречала. Бабушка печально сказала мне, что в селе марийцев нет, их очень не любят, потому что говорят, что они злые. Но они не злые, как-то буднично добавила бабушка, обычные... Хотя очень часто нападают на русских. Село на село. И так много лет. А может и столетий... и сменила тему разговора.



Однажды мои родители куда-то уехали, а я осталась с бабушкой. И как раз в тот вечер (где-то на поляне в далеком лесу) была драка «село на село», и марийцы убили молодого россиянина - жителя села. Бабушка почему-то подумала, что я скучаю, и решила пойти к избе покойника со мной. Так сказать, разнообразила досуг городской внучки из Украины.



В большой горнице на скамье стоял гроб, было немало людей, стоял вой... Мне надоело считать деревянные бревна с мхом в щелях, и я начала дергать бабушку и проситься домой. Но она сказала, что останется до утра и отправила меня домой одну.



И вот иду я деревней. Глухая - "глупая" ночь... (как любила говорить моя сахновщанская бабушка). Слава Богу, я была еще мала и ничего не боялась. Это позже, когда я вспоминала тот вечер, мне становилось жутко - ночь, покойник, одна на сельской дороге, а вокруг густые леса, из которых часто во двор приходят волки и медведи. Маму следующий день едва не хватил удар, и она уже не оставляла меня на бабушку. Чем очень удивила ее - что тут такого?

Эта история с русским, убитым марийцами, и вообще с марийцами очень запала мне в душу, и я не давала взрослым покоя и спрашивала, чего прогнали марийцев с их земли и заняли их деревни. Представляю, в какое сложное положение я ставила взрослых, ведь моя русская бабушка оказалась в этом селе не так давно - в год рождения моего отца. А попали они туда после освобождения моего деда, который еще долгое время был на свободном поселении, и только потом они оказались в этом медвежьем углу... откуда освободился мой дед - я так никогда и не узнала. Об этом в семье молчали.



Мое любопытство и сострадание к марийцам удовлетворили - пообещали, что когда мы будем ехать обратно (через Йошкар-Олу), то погуляем столицей марийцев, и я больше узнаю об этом народе. Но когда это произошло, я не увидела ничего интересного - обычный город, где не было ничего марийского. Только какое-то кафе или ресторан с марийском названием. В кафе я не помню никакой марийской кухни. Точнее, помню, что мама удивлялась, что ее не было. Тогда я прицепилась к официанту и спросила, как будет на марийском хлеб. Для меня это было нормальным - я знала и русский, и украинский! Он удивился и как будто обиделся - на марийском говорят только в селах (узнаете приёмчик?). Я стала спрашивать родителей: «А те марийцы из деревни, что убили россиянина, знают марийский язык?» Кажется, мы остались без десерта и меня потащили на вокзал...



Конечно, я тогда не знала, что у «малых народов СССР» был разрешенный лимит на «национальное достоинство» - 7 ноября надевались национальные костюмы, пелись песни на родном языке, в которых благодарили россиян за счастье и освобождение. И все. Так же было и в республиках - в украинском - гопак, вареники, «Ты ж мэнэ пидманула», у белорусов - «Касив Ясь канюшыну»,бульба...



Когда развалился Союз, коренным народам империи позволили открывать школы, изучать родной язык, возрождать костюмы и традиции предков. То есть поднялся немалый всплеск национального сознания. И в воздухе запахло желанием не называться «младшими братьями».



Об этом мне рассказал племянник отца, который приехал к нам в Горловку в 1993 году, и был очень удивлен, что не увидел в нашем городе Украины - все разговаривали на русском, все вывески были на русском. Он не понимал - почему так? Где певучий украинский язык, где украинский казацкий дух и жажда воли? Он подчеркнуто вежливо говорил «в Украине» и уверял, что скоро все в России начнут так говорить. Научились же говорить вместо Марийской республики Марий Эл! (Конечно, начнут... им наше «в» как нож в имперское сердце).



К тому времени мой брат и его родители покинули глухое «русское» село и переехали в Йошкар-Олу. Потому что это был ближайший город. Он рассказал мне о марийцах и об их стремлении возродить нацию. И очень поддерживал их - учил марийский, считал, что все жители Марий Эл должны знать язык земли, на которой живешь. И с болью привел пример других народов. Он рассказал, что был в командировке на Севере и видел, как истребляются коренные народы - их просто спаивают. Приедет из тундры оленевод в шубе на голое тело, наберет несколько ящиков водки и обратно, в чумы или в яранги. И ему уже безразлично, что из его земли высасывают нефть и алмазы.



Он был очень прогрессивный, мой брат. Возможно, моя русская бабушка успела ему что-то рассказать. То, что не успела сказать мне... Он гордился тем, что был в августе 91-го на Новом Арбате и блокировал БМП Таманской дивизии... Но откровенно признался, что боится одного - хитрая власть начнет отвлекать народы от борьбы за достойную жизнь байками о внешнем враге и призовет народы объединяться вокруг Москвы, чтобы Америка не напала на Россию. Он не зря боялся... ибо сам не устоял. Прошло время, и он поддержал действия властей в Чеченской республике, в Грузии, в Крыму, на Донбассе... и уже не увлекается певучим украинским языком и нашей жаждой свободы. Мы - «фашисты, враги и предатели».



Сейчас российская власть понимает, что «внешний враг» скоро потеряет популярность, и российское «величие» затрещит по швам, как старый кафтан, и поэтому начинает закручивать гайки изнутри. Поэтому величие «русского мира» надо постоянно сдабривать кровью, языком и землями других народов. Недавно в России начался новый этап русификации, идет «зачистка» - «в российских регионах зачищаются от языков коренных жителей, везде проводится смена учебных программ, от неправительственных организаций требуют вести работу только на русском языке...» А чего удивляться? Стоят же в городах Сибири и Урала памятники «первопроходцам», которые «осваивали земли русские, отражая вражеские набеги аборигенов»...



Наверное «в российских регионах зачищаются от языков коренных жителей» для того, чтобы тот, кто еще живые из того далекого марийского села, окончательно запечатлели себе на лбу, что они «русские». И чтобы и небольшая куча бурят, которая еще считает себя бурятами, гордо написала в графе «национальность» - «русский», и чтобы собралась толпа новых «русских» «с раскосыми и жадным очами» и пошла защищать «русский мир» за пределами России .

... К чему этот мойпечальный рассказ? Я - бывшая учительница. И всегда привожу примеры, сравниваю, прошу анализировать.

Под колеса пропаганды могут попасть даже сознательные люди. Даже те, кто шел под колеса Таманской дивизии. И им уже будет безразлична судьба пьяного оленевода в кожухе на голое тело, и язык коренного народа-соседа. Они радуются - «Крымнаш!» И возмущаются, что в Украине народ возвращается к языку предков и количество украиноязычных людей растет!



А это не входит в планы карлика - «где русский язык, там и Россия», «в России нет границ»...



И если русский язык уже начали защищать на территории самой России, то нам следует ожидать, что эта «защита» с новой силой начнет «тушкой или чушкой» просачиваться в Украину. С помощью кино и актеров, спектаклей и песен, новых легенд о «распятых русскоязычных мальчиках»... В бой пойдет дискредитация украинцев, фальсифицированная или украденная история. Но самое главное оружие - тонкие струны ностальгии по прошлому (читай - по молодости) - кафе «Катюша», «Голубые огоньки», елей на советчину. Особенно на фоне войны и цен на коммунальные услуги...



В любом случае, мы должны понимать: это будет и быть наготове дать отпор российской пропаганде. А лучшее сопротивление - разговаривать на украинском языке. И никакие «какаяразница», «мованеначаси» неуместны. Если русский язык начали «защищать» в России, то не "какаяразница»...



Кто-то скажет: «Можно подумать, если мы все заговорим на украинском, станем лучше жить»!



Станем!



Евреев, как и украинцев, убивали за родной язык. Они учили иврит маленькими кучками, рискуя жизнью в прямом смысле слова, передавали его потомкам как самое ценное сокровище. Разве вы можете отказать евреям в мудрости и уме? Особенно на фоне расцветающего Израиля, где почитается родной язык как ни в какой стране мира!



В последнее время часто слышу об успехе реформаторов Грузии и росте экономики и уровня жизни этой замечательной страны. И почти никто не добавляет, что грузины отказались от русского языка и включили «зеленый свет» грузинскому. Там с вами на русском могут поговорить только ровесники фильма «Приходите завтра»... Молодежь знает грузинский, английский и т.д. потому что страна и экономика нацелены не на мокшу. Сознание нацелено на прогресс, а не на петухов из говна. Да, русский никто не запрещает - разговаривай себе, читай, смотри «Кубанских казаков», но ступеньки в будущее - грузинские. Считаю, грузины не просто возродили родной язык, они этим возрождением перезагрузили сознание, выжали совок из головы и изменили ментальность.



Чего желаю нам и всем народам. Потому право было село, которое не сдавалось и держалось за родной язык, как за родную ниву!