Олеся Калинич: быть женщиной - один раз в год или всегда?

Пока политики спорят и убирают из календарей "красный день" 8 Марта, женщины (и мужчины) продолжают праздновать. И даже интересно, что победит: "декоммунизация" или желание женщин хотя бы один раз в год быть слабым полом и получать комплименты и подарки, не задумываясь над тем, кто и зачем придумал этот весенний праздник. Как всегда, с веселой иронией размышляет над этим заслуженный учитель Украины, преподаватель украинского языка и литературы Хустской гимназии-интерната Олеся Калинич.



Если Вы очень серьезно относитесь к проблеме праздника 8 Марта, не читайте это сообщение.

Международный женский день. Говорят, последний раз, поэтому надо как-то попрощаться.

Многие из нас не признают праздник, мол, мужского внимания хочется не раз в году. Но, как любят писать мои ученики в сочинениях, посмотрим на ситуацию под другим углом: кто-то думает о чувствах противоположного пола 8 Марта? Пренебрежение женским праздником унижает мужчин: они же не обижаются на приветствие 14 октября (День казачества) и не считают себя неполноценными или гендерно ущемлёнными.

Итак, 8 марта принято говорить о женщинах... НО...

Если пишу о женщинах-учителях (нас в профессии подавляющее большинство), - обвиняют в гендерной предвзятости.

Иронизирую и гиперболизирую - в ограниченном видении действительности.

Серьёзно - в стандартизации подходов.

Если бы сейчас написала о дискриминации - упрекнули бы в феминизме.

Вот и думаю: а о чем вообще писать - чтобы нейтрально?

Поэтому эти слова о женщине вообще (покорнейше прошу прощения за дискриминацию, но о мужчинах будет 14 октября.

Итак, как удобно быть женщиной.

Если тебя считают слабой, это хорошо: враг, который недооценивает противника, обречен на поражение.

Если тебя считают красивой, тоже неплохо, потому что будешь причастна к большому - спасать мир (сказано же: красота спасет мир).

Если тебя считают умной, прекрасно: можешь смело просчитывать шаги вперед.

Если со стороны кажется, что твои решения немного нелепы, это означает, что ты создание земное (а не упала, например, с Луны) и можешь ошибаться.

Если тебя считают сильной, прекрасно: ты нашла себя в этом мире.

Если никто не может понять, какая ты на самом деле, а твое настроение, как погода этой весной, поздравляю: ты мудрая и ведешь себя в зависимости от ситуации.

Дорогие девочки! Свободы - ежедневно и во всем: в мыслях и действиях, в решениях и возможностях. Понимания, добрых намерений и положительных результатов. Пусть у нас всегда будет выбор и мудрость, чтобы уметь воспользоваться ими. Легкой походки, своевременных остановок и одновременно таланта идти до конца. Светлых сердец, светлых слов и светлых чувств!

P.S. ...А с другой стороны, может, если не будет Дня женщин, то на Закарпатье перестанут вестись разговоры вроде: «На рынке столько народу! Правда, женщин больше, чем людей»?



Олеся Калинич, Хуст, Закарпатье, InfoKava