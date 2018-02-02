Курс валют

» » » Покончил с собой начальник отдела ядерной безопасности Запорожской АЭС

Новости

Все новости
Авто / Происшествия
Сегодня, 11:50
66
Версия для печати

Покончил с собой начальник отдела ядерной безопасности Запорожской АЭС

В Энергодаре (Запорожская область) покончил жизнь самоубийством начальник отдела ядерной безопасности Запорожской АЭС Сергей Климов.

Однако соцсети, хоть и весьма сдержанно, но предлагают иные версии происшествия. Слишком "затейливое" самоубийство - отозвался один из участников  запорожского форума. Другой предположил, что трагическое развитие событий стало возможным в связи с продлением контракта на то, что топливо Westinghouse планировалось до конца прошлого года загрузить в активные зоны энергоблоков №№ 1,3,4. Естественно, пользователи высказали свои предположения анонимно.

Как известно, в 2014 году на энергоблоке №3 Запорожской АЭС произошла авария, ликвидация последствий которой финансировалась весьма скромно.

Между тем, полиция ведёт расследование. По её данным, мужчина ударил себя ножом в сердце. Устанавливаются возможные причины.


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Что мешает Украине развиваться и процветать?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
В киевской многоэтажке произошел взрыв - идет эвакуация
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт