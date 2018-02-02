Покончил с собой начальник отдела ядерной безопасности Запорожской АЭС

В Энергодаре (Запорожская область) покончил жизнь самоубийством начальник отдела ядерной безопасности Запорожской АЭС Сергей Климов.

Однако соцсети, хоть и весьма сдержанно, но предлагают иные версии происшествия. Слишком "затейливое" самоубийство - отозвался один из участников запорожского форума. Другой предположил, что трагическое развитие событий стало возможным в связи с продлением контракта на то, что топливо Westinghouse планировалось до конца прошлого года загрузить в активные зоны энергоблоков №№ 1,3,4. Естественно, пользователи высказали свои предположения анонимно.

Как известно, в 2014 году на энергоблоке №3 Запорожской АЭС произошла авария, ликвидация последствий которой финансировалась весьма скромно.

Между тем, полиция ведёт расследование. По её данным, мужчина ударил себя ножом в сердце. Устанавливаются возможные причины.



