В Ірані після вибуху в порту палає пожежа та продовжують гинути люди

Потужний вибух, що прогримів у суботу на портовому об'єкті в південному Ірані і пожежа, яка послідувала за ним, імовірно, пов'язаний із постачанням хімічної речовини, використовуваної для виробництва ракетного палива.

Про це повідомляє Associated Press.

За останніми даними, внаслідок інциденту загинуло 65 осіб, понад тисячу дістали поранення. Вертольоти і літаки працювали над гасінням вогню в ніч на неділю, і боротьба з пожежею тривала до ранку. Вибух стався під час третього раунду переговорів між Іраном і США в Омані з питання про ядерну програму Тегерана, що швидко розвивається.

Ніхто з офіційних осіб в Ірані прямо не заявив про можливу атаку. Проте міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, який очолював переговори, визнав, що «служби безпеки перебувають у високій готовності».

Державні ЗМІ озвучили дані про загиблих, уточнивши, що ідентифіковано лише 10 із них, серед яких було дві жінки. За даними ЗМІ, пожежу локалізували, а роботи в порту відновили.

Причини загоряння, яке сталося недалеко від Бендер-Аббаса, поки що залишаються незрозумілими, проте повідомляють, що внаслідок вибуху інших контейнерів також сталися спалахи. Приватна охоронна компанія Ambrey заявила, що в березні порт отримав хімічну речовину амоній перхлорату. Цей хімікат доставили з Китаю на двох суднах, він призначався для поповнення запасів ракетного палива Ірану, яке виснажили під час його ракетних атак на Ізраїль під час війни з ХАМАС у Газі.

За інформацією компанії Ambrey, пожежу, ймовірно, спричинило неправильне оброблення вантажу з ракетним паливом. У відповідь на інцидент представник міністерства оборони Ірану генерал Реза Талаенік спростував повідомлення про те, що через порт було імпортовано ракету-горючу суміш. Він назвав іноземні повідомлення необґрунтованими і заявив, що в порту не було жодного вантажу для військових потреб.

Дані про рух суден, які аналізувалися Associated Press, вказують на те, що одне із суден, які ймовірно перевозили хімічну речовину, перебувало в цьому районі в березні, що підтверджує інформацію компанії Ambrey. Проте Іран офіційно не підтвердив прибуття цієї поставки.