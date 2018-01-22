В России собака на охоте застрелила хозяина

В Саратовской области (Россия) на охоте собака застрелила своего хозяина.

По предварительному предположению, собаки прыгали вокруг охотников, и одна из них случайно нажала на спусковой крючок ружья, которое было направлено в живот охотника. По дороге в больницу 64-летний мужчина скончался.

Однако есть и другая версия.

Утром житель Красного Кута и его двоюродный брат отправились на охоту в одно из своих любимых угодий, взяв с собой трех собак — двух эстонских и одну русскую гончую. Двух молодых «эстонок» охотники оставили в машине и вместе со взрослой ищейкой отправились в лес. Через какое-то время стрелки вернулись и открыли машину: заскучавшие псы рванулись к хозяевам. По основной версии следствия, когда мужчина открывал багажник, в его руках было заряженное ружье ТОЗ-34, направленное ему же в живот: одна из ищеек зацепила спусковой крючок, и прогремел выстрел. Этот вариант развития событий подтвердил врачу в скорой помощи и сам пострадавший: его госпитализировали в ближайшую больницу, однако по дороге он скончался. Однако не исключено, что такими «показаниями» погибший просто пытался оградить родственника от обвинений в убийстве по неосторожности. Как сообщила пресс-секретарь Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области, роковое ружье висело на кожаном ремне за спиной брата убитого. Когда он выпустил собак из машины и нагнулся к одной из ищеек, со стороны спины на него прыгнула гончая. Она попала лапой по спусковому крючку — последовавшим выстрелом убило охотника.

Оба участника трагического происшествия были добропорядочными и опытными охотниками. Убитый был семейным человеком, у него осталась жена. Охотничий стаж братьев составлял более 40 лет. Охота с собаками также была для них обычным делом: они сами тренировали своих ищеек, а в последний раз в том же составе выезжали за дичью буквально неделю назад.







