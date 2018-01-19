Для обеспечения безопасности пассажиров и возможности контролировать ситуацию на станциях метрополитена, в киевском метро будут установлены 320 камер видеонаблюдения.

Об этом сообщила советник главы Киевского метрополитена Наталья Макогон, сообщает 44.ua

"В рамках работ по дооборудованию системы видеонаблюдения видеокамерами на входах и выходах 52 станций прогнозируется установить 320 камер. Также на станциях "Днепр", "Крещатик", "Золотые ворота", "Дорогожичи" и "Палац спорта" планируется установить 40 камер по зонам прохода в тоннели и на наземных участках метро", - рассказала Наталья Макогон.

Кроме того, в рамках капитального ремонта станции "Святошин" предполагается оборудовать станцию камерами видеонаблюдения (36 камер) в полном объеме.