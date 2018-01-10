Киевские полицейские подбросили бизнесмену патроны при обыске, но промахнулись

Идеи "запоребрикових" спецслужб вдохновляют, как оказалось, и украинских желающих "срубить бабла" с помощью своей власти - принадлежности к определенным структурам.

В Киеве сотрудники Голосеевского управления полиции подбросили патроны бизнесмену Тимофею Кохновичу, а потом у этого бизнесмена требовали взятку за освобождение из-под стражи. Но не рассчитали, что в доме установлены скрытые камеры.

Об этом на своей странице в «Fаcebook» написал журналистЕвгений Плинский.

По его словам, сотрудники Голосеевского управления полиции и прокуроры Киевской городской прокуратуры №1 организовали противозаконное задержание гражданина Украины Кохновича и требовали выкуп под угрозой его выдворение на территорию Беларуси.

Журналист рассказывает, что к 2008 году Кохнович был гражданином Беларуси, занимался там бизнесом и участвовал в финансировании белорусской оппозиции. Против него было открыто несколько уголовных дел, и он был вынужден бежать в Украину, где получил политическое убежище и статус беженца. Белорусские спецслужбы в 2008 году направляли запросы в Украине с требованием выдать Кохновича. В 2016 году по указу Петра Порошенко, пройдя предварительно проверки СБУ, МВД, Интерпола, Кохнович получил паспорт гражданина Украины.

Защита бизнесмена Тимофея Кохновича, которого задержали силовики Голосеевского района Киева, подбросили патроны и попытались шантажировать экстрадицией в Беларусь, подаст заявление в НАБУ с жалобой на исполнителей противоправных действий.

Об этом в комментарии “Новинарні 9 января сообщил адвокат Алексей Волошин, который защищает Кохновича.

"10 января мы подаем заявление в НАБУ... На кого? На всех перечисленных [лиц, причастных к задержанию Кохновича] ", - сказал Волошин.

"После этого также проведем ряд оперативных мероприятий, направленных на то, чтобы такие действия [силовиков против Кохновича] не повторялись. Я думаю, что они в это время тоже не будут бездействовать. Возможно, попытаются "поломать" гражданство Украины Кохновича или каким-то образом через его жену или родителей... Вариантов хватает", - отметил адвокат.



Суд встал на защиту



Алексей Волошин подтвердил, что судья Голосеевского райсуда Киева Татьяна Шевченко 1 января отказала прокуратуре в мере пресечения для Тимофея Кохновича в виде ареста.

По состоянию на 9 января в Едином реестре судебных решений до сих пор отсутствуют материалы этого судебного заседания.

Защите неизвестно, подавала ли сторона обвинения апелляцию.

"Но там бестолковой будет апелляция. Дело в том, что Тимофей - гражданин Украины, там не может быть экстрадиции. Это прямая норма статьи 25 Конституции ( "Гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство" - "Н") ", - сказал адвокат Волошин.

По его словам, суд отказал в аресте Тимофея Кохновича "на нескольких основаниях".

"Одна из них - то, что Кохнович гражданин Украины, и его нельзя экстрадировать в другую страну. Также было доказано, что это преступление не потеряло актуальность не территории Беларуси, то есть не истекли сроки давности (а инкриминируемые правонарушения датированы примерно 2006-2007 годом). И третье - то, что велась прямая переписка Голосеевского райотдела полиции с [правоохранительными] органами, КГБ Беларуси. А для этого должны привлекаться Минюст и Генеральная прокуратура Украины", - сказал Алексей Волошин.

По словам защитников, сейчас гражданин Тимофей Кохнович находится дома, хотя Новый год был вынужден провести за решеткой по сфальсифицированным обвинениям.





1001-й способ заработать 300 000 долларов



Как свидетельствуют защитники, претензии к Тимофею Кохновичу и его арест - это попытка полиции Голосеевского района Киева и прокуратуры шантажом получить от бизнесмена "выкуп" 300 тысяч долларов.

Первым об истории предпринимателя рассказал в "Фейсбуке" журналист канала "1 + 1" Евгений Плинський, которого Кохнович попросил о поддержке.

Он провел параллель между задержанием Кохновича силовиками в Киеве с арестом украинца Павла Гриба, которого арестовали в Беларуси в августе 2017 года.

"Оказалось, что в похищении Павла некоторые сотрудники правоохранительных органов Украины увидели «стартап», на котором можно заработать", - написал Плинский в "Фейсбуке".





Плинський рассказал, что с 29 декабря по 1 января сотрудники Голосеевского управления полиции и городской прокуратуры организовали "противозаконное задержание гражданина Украины и под угрозой его перемещения на территорию Беларуси требовали выкуп".

По словам журналиста, одним из руководителей этой "ОПГ" является и.о. заместителя начальника отдела криминальной полиции Голосеевского ГУ ЧП капитан Сергей Тычина.

Предприниматель Тимофей Кохнович до 2008 года был гражданином Беларуси, занимался там бизнесом и участвовал в финансировании белорусской оппозиции.

"За любовь к этой оппозиции против него, как против и многих других бизнесменов, было открыто несколько уголовных дел, и он был вынужден бежать в Украине, где в том же 2008 году получил политическое убежище и статус беженца", - рассказал Евгений Плинский.

Белорусские спецслужбы направляли запросы в Украине с требованием выдать Кохновича, но учитывая политическую составляющую преследования, Украина отказала Минску в выдаче предпринимателя.





Как отметил Плинский, в 2016 году, по указу президента Петра Порошенко, Кохнович получил паспорт гражданина Украины - пройдя предварительно проверки СБУ, МВД, Интерпола.

"Но в сентябре 2017 года, после исчезновения Павла Гриба, против Тимофея Кохновича следователем Голосеевского управления полиции лейтенантом Олегом Яковченко неожиданно было открыто досудебное расследование №12017100010008427 по статье 263 ч.1 УК (хранение оружия и боеприпасов)", - пишет Плинский.

По словам Кохновича, за несколько недель до открытия этого дела, 15 августа, его вызвали в МВД на Богомольца, 10, где он давал объяснения оперу Билыку Андрею Николаевичу о своем переезде в Украину, деятельности в Беларуси и получении гражданства.

"После этой встречи через «доброжелателей» ему была передана информация, что вызов в МВД - это начало дела о его экстрадиции в Беларусь, что якобы правоохранительные органы РБ и Украины составили список из 25 человек, бывших граждан Беларуси, которые под любым предлогом должны быть экстрадированы в Беларусь, и он, Кохнович, находится в этом списке", - рассказал журналист.

"Для того, чтобы выйти из данного списка на экстрадицию, Кохновичу было предложено откупиться взяткой в ​​размере 300 тысяч долларов. За отказ от сотрудничества ему пообещали проблемы, несмотря на украинское гражданство", - сообщил Плинский.

По его словам, 27 декабря судья Голосеевского районного суда Шевченко Т. Н. по ходатайству Яковченко вынесла постановление на проведение обыска по месту жительства Кохновича - по якобы имеющейся информации следователя, Кохнович хранит дома оружие и боеприпасы.

Поэтому 29 декабря следственная группа в составе 26 человек, включая спецподразделение "КОРД", приехала на обыск в дом семьи Кохновича. Возглавлял группу старший оперуполномоченный Голосеевского УП ГУ ЧП майор Якимчук В. Ю. и уже упомянутый Тычина С.В.

Из записей видеокамер из дома семьи Кохновича, распространенных Плинским, следует, якобы один из членов группы, которая пришла в имение с обыском, подбросил в вазу в гостиной боеприпасы, и их тут же нашла полиция (судя по подписям на видео).



Журналист Плинский попросил немедленной реакции правоохранительных органов на опубликованные видео и документальные доказательства, а также расследование действий "данной ОПГ" "оборотней в погонах", в составе которой:

- и.о. заместителя начальника отдела криминальной полиции Голосеевского ГУНП Тычина С.В .;

- следователь Голосеевского ГУНП Яковченко А.А .;

- ст. о/у Голосеевского ГУНП Якимчук В.Ю .;

- в/в Голосеевского ГУНП Дубровский И.В .;

- в/в Голосеевского ГУНП Капустянский Т.Ю .;

- в/в Голосеевского ГУНП Байрамов В.З .;

- прокурор Киевской прокуратуры №1 Киева Уздемир А.А.



С видео Плинского при этом следовало, что судья Шевченко отказала прокурору в аресте Кохновича.





