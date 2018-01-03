Мининфраструктуры отдало дороги во владение местным громадам

1 января Минынфраструктуры объявило о создании так называемого Дорожного фонда и децентрализации местных дорог. Теперь более 70 процентов всех дорог в Украине будут принадлежать местной власти, и она обязана будет их строить, ремонтировать и содержать в порядке.





Это 120 тысяч километров дорог по всей стране. "Укравтодор" отныне будет заботиться только о дорогах государственного значения, а это 50 тысяч километров.





А что же такое Дорожный фонд? Это своеобразный общественный кошелёк, куда из госбюджета будут отчисляться определённые суммы денег. Именно Дорожный фонд будет решать, куда, на какие дороги необходимо обратить внимание в первую очередь и заниматься финансированием областных бюджетов на эти нужды. Надо сказать, дорогам государственно значения везёт больше: конкретно в этом году они получат 60% финансирования - 19,5 млрд грн. А на местные нужды пойдут 11,5 млрд грн, что составляет 35% финансирования. "Укравтодор" также будет продолжать гасить долги - их около 6 млрд грн. за прошлый год





Это не первая попытка как-то изменить ситуацию с дорогами, за которые стыдно перед всей Европой. Возможно, это решение будет лучше, чем то, что было прежде: водители, как известно, платят транспортные налоги, часть от которых должна была оставаться в местных громадах и идти на ремонты дорог. Но такого практически никогда не было, и доставались от этих налогов только крохи. Так продолжалось десятилетиями - результат налицо.





В Мининфраструктуры считают, что децентрализация благотворно повлияет на состояние дорог, денег, по их мнению, станет больше, и будет с кого спрашивать на местах.





Источник: Инсайдер







