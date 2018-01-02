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Сегодня, 11:33
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Как живут люди в мире: Скандинавия

Скандинавские страны издавна привлекают своими чудесами. Викинги, мореплаватели, завоеватели. Красивые мужчины и веселые, здоровые женщины. Спокойные, уравновешенные и счастливые люди. Все рейтинги указывают на то, что Скандинавия - регион, где лучшее благополучие, стабильность, экология, образование - можно еще долго перечислять. Как это им удается?

Природа

К природе в Скандинавии относятся бережно, но по-человечески. С одной стороны, в 1909 году в Швеции, например, появился первый в Европе национальный парк. С другой стороны, сейчас почти во всех скандинавских странах существует закон о свободном публичном доступе к природе. Люди имеют право гулять, ставить палатки, собирать грибы и ягоды в любом месте, не спрашивая разрешения у владельца земли.

Можно поставить палатку на ночь в любом поле, даже если оно находится в частной собственности или в природном заповеднике, - и это совершенно законно. Скандинавские зоопарки похожи на сафари. Часто звери, живущие бок о бок в естественной среде, делят один просторный загон. В национальных парках живут сельские животные. Городских детей приводят сюда учителя и родители, чтобы дети могли увидеть овец и коз.


Экология

Скандинавы перерабатывают почти весь мусор. В Швеции до 99%. Для сравнения, в середине 1970-х перерабатывали только 38% мусора. У каждого скандинава в доме есть несколько контейнеров: для пищевых отходов, бумаги, пластика и стекла. Во всех датских супермаркетах есть специальные автоматы для приема бутылок и банок. Цена за тару - от 50 эре до 5 крон, в зависимости от формы и размера, - включена в стоимость, это указано на этикетке.

Если сдать тару в автомат, деньги за нее вернут. Разумеется, почти все сдают бутылки, а не выбрасывают их на помойку. Кроме того, на улицах скандинавских городов часто стоят большие контейнеры для приема старой одежды и обуви. Эти вещи потом сортируют и отправляют на благотворительность.


Еда

Скандинавским детям с раннего возраста рассказывают о правильном питании. В Швеции все, от мала до велика, знают о "модели тарелки": неважно, сколько человек ест, важны пропорции. Еда на тарелке должна состоять из трех частей: овощи и гарнир поровну, а мясо или рыба - меньше. Во всех скандинавских странах принята специальная маркировка продуктов - замочная скважина в зеленой рамке. Этот значок подсказывает, какие продукты являются самыми полезными для здоровья.

Маркировкой занимается министерство питания, поэтому коммерческие цели за ним не стоят, только просветительские. Такое отношение к питанию влияет на среднюю продолжительность жизни, которая в Скандинавии составляет примерно 80 лет. Это один из самых высоких показателей в мире.


Спорт

Туристы обычно удивляются тому, сколько скандинавов выходят утром на пробежку - в любую погоду. А в Норвегии, где очень любят зимние виды спорта, нередко можно увидеть двухлетнего ребенка на коньках или лыжах - в полной экипировке. Кроме того, во всех скандинавских странах есть зимние каникулы - как правило, неделя в феврале или марте, когда семьи отправляются в горы, чтобы покататься на лыжах или сноуборде.

В Швеции это так и называется - спортивные каникулы. А в теплое время года можно арендовать каяк или каноэ прямо в центре шведской столицы и полюбоваться на прекрасные городские пейзажи вместе с утками и лебедями - с воды.


Дети

Многодетность в скандинавских странах поддерживается на государственном уровне. Трудно найти скандинава, у которого бы не было брата или сестры. В декрет может пойти не только мама, но и папа. Более того, в некоторых странах существует определенное количество дней декрета, которые могут взять только родители (90 дней в Швеции, 10 недель в Норвегии).

Если родители этими декретными дни не будут пользоваться, то они сгорят. Также родители получают пособие по уходу за ребенком. Родители имеют право отпроситься с работы и остаться дома с больным ребенком - зарплату при этом все равно заплатят.


Семья

Скандинавы любят проводить время с семьей. Не случайно одним из главных понятий в различных скандинавских языках есть слово, которое невозможно перевести, и оно связано с ощущением уюта: hygge датское, mys шведское, kos норвежское.

Под этим подразумевается абсолютный домашний уют: когда вы всей семьей, например, приходите с прогулки зимой, а дома тепло, вы бежите на кухню печь булочки с корицей, а затем все вместе садитесь на диван, накрываетесь пледом и, поедая свежеиспеченные булочки, смотрите любимый фильм.


Старость

Во многих скандинавских городах существуют специальные организации - места встречи для пожилых людей. Туда можно прийти, чтобы, как часто пишут в анонсах, "оживить и разнообразить будни". Например, пообедать (стоимость блюд очень демократичная), выпить кофе с булочкой, сходить на гимнастику, поиграть в шахматы или прийти на "вечер общения" и провести его в приятной компании. В больших городах таких мест много, поэтому каждый может найти то, что подходит территориально и по времени.


Музыка

Скандинавы любят петь хором. Швеция, например, считается страной с наибольшим количеством хоров на душу населения. Чаще всего хоры организуют при церквях или образовательных учреждениях. К музыке детей приобщают еще в детских садах, где воспитатели разучивают с ними песенки под гитару или фортепиано. Музыка включена в школьную программу, и очень часто дети в школе учатся играть на каком-либо музыкальном инструменте.


Транспорт

Скандинавы ездят на велосипедах круглый год, и суровые зимы их не пугают. Рядом с тротуаром существуют велосипедные дорожки, на которые нельзя заезжать машинам и наступать пешеходам. Впрочем, это и не очень просто сделать, движение там очень живое. В поездах и электричках есть специальные вагоны для перевозки велосипедов (на них обычно нарисован велосипед).

В Дании большой популярностью пользуются велосипеды со специальной тачкой на переднем колесе. Ее можно использовать как багажник для перевозки крупногабаритных грузов, но чаще в ней сидят дети, как в коляске, - со шлемами на голове для безопасности. Удобно и практично, как и любят в Скандинавии.


Джерело: Козакоріум

Фото journal.amberjack.com

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