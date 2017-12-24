Татьяна Малахова: не надо оглядываться - у нас впереди будущее

Недавно украинцы были потрясены новостями о том, что Ротару и другие украинские «звезды» получили очередные самовары или какие-то пряники на московском песенном мероприятии. Украинофобка Манька Захарова вручила нашей Ротару пряник и сказала: "Ты сильнее и круче всех" ...Нет, Маня, Ротару совсем не крутая и не сильная. В данном случае сильнее оказались нехилые деньги, которые вы башляете нашим «всеядным» звездам с позицией «мы вне политики»...

Не понимают, к сожалению, наши «художники», что они предали свою страну и стали пешками в руках московской пропаганды для единой цели - деморализации украинцев. Ну и еще для окончательного зомбирования российских масс - «если уж Ротару и Лорак с Россией, то Путин же цаца!» Каждая «звезда» ассоциируется у многих людей с мирным прошлым - под эту песню танцевала на выпускном, под эту - впервые поцеловалась... Вот и стала ностальгия по юности и молодости оружием в руках рашистських оккупантов, которые хотят расширить империю.

Сначала в 2014 году в топку путинской пропаганды бросили московских «звезд» от Безрукова и Булдакова к Бурановских бабушек... ну, чтобы россиянцы и наши «мышебратья» видели, что большие «звезды» поддерживают Путина и даже подписали письмо в поддержку войны в Украине.

Это именно те «звезды», которые не сходят с наших экранов с 1957 года! Именно в 1957 году на экраны вышел фильм «Летят журавли», в главной роли которого снялся Алексей Баталов - один из подписантов письма в поддержку Путина! Он снялся в главной роли в фильме «Москва слезам не верит». Представьте, сколько поколений смотрели эти фильмы, сколько дур влюблялись в Баталова и сколько потом бабок кричали на Донбассе «путинпамаги», а в уральской Верхний Пышме - «крымнаш»!

А сколько сердец покорил Михаил Боярский как Д'Артаньян ( «Три мушкетера»), как Теодоро ( «Соломенная шляпка») и как Сильва ( «Старший брат»). А сколько зрителей смотрели «Бригаду» с Безруковым!

Письмо в поддержку войны в Украине в 2014 году подписало 500 российских художников, добрая сотня из которых - самые известные «звезды» еще с советизации! Расчет московского Геббельс-штаба был тонкий и точный - к подписанию позорного, убийственного письма было привлечено много известных актеров и певцов разных поколений, чтобы охватить все возрастные слои населения, не могущего думать и анализировать.

Ну рассудите сами - живет себе в Донбассе недалекая баба Люба, которая обожает Василия Ланового и кроме «Офицеров» ничего в своей жизни не видела. Ну еще фильм «Девчата» видела. И тут бац - Василий Лановой и Светлана Дружинина, которая играла шлюху Анфису в «Девчатах», подписали письмо в поддержку Владимира Путина по российской военной интервенции в Украину. Ну конечно, баба Люба поверит Лановому, потому что кроме телевизора в ее жизни не было другого счастья! И позовет Путина!

Я не знаю, по доброй ли воле те художники продали душу сатане, или из страха потерять кусок колбасы, но для думающих людей они навсегда стали дешевыми клоунами, именами которых прикрывают все зверства российской власти. Кстати, нигде я не слышу, чтобы российские власти вспоминали Эльдара Рязанова как «предателя» России! А он, кстати, весной 2014 поддержал Украину и подписал письмо «Мы с вами», то есть с нами, украинцами! Рязанов осудил действия Путина! Поддержал украинцев! Но Россия сделала вид, что этого не было!

отому Рязанов - эпоха, Рязанов - несколько эпох! Рязанов - это ностальгия и новогодняя ночь более 60 лет - «Карнавальная ночь» вышла в 1956, а «Ирония судьбы» в 1976! Не дай Бог, чтобы о его проукраинской и антипутинской позиции узнали зрители! Россия проглотила его позицию в отношении Украины. А что ей осталось делать? «Ирония судьбы» - это оружие российской пропаганды в новогоднюю ночь, даже именно этой ночью в них полным ходом идет «посевная» и в России, и в Украине!

Новогодние праздники - лучший период для того, чтобы запустить новый виток ностальгии по советским временам, молодости и «общему дому» с Россией, где был мир и колбаса по 2.20. Потому что это единственный не политизированый праздник, и в каждой советской семье на столе стояли шпроты и оливье, мандарины и шампанское, а с телеэкрана генсек вопил о том, что в следующем году будем жить лучше, а потом до утра раздавались мелодии и ритмы враждебного и ненавистного сегодня для каждого рашиста Запада! Уже забылось, что такой стол был только раз в год, лучшая жизнь не пришлв, но память многих держит только хорошие воспоминания и о советчине, и о «братской» России...

На эти примитивные воспоминания, как на убогую землю, российская пропаганда бросает теплый навоз - новогодние концерты с участием российских художников-украинофобов и наших работников - предателей... пройдет короткое время, и российская пропаганда будет собирать жатву в виде новых распятых мальчиков, изнасилованных бабушек -епилептичок, коров со слезами на глазах и с обмотанными копытами, которые бегут галасвита от ВСУ...

Вот и сейчас в новогодние праздники нас ждут экранах советские фильмы, российские певцы и наши артистов-гастарбайтеров, которые «выше политики». Одних это возмутит, в других усилит антиукраинской градус...

Но не все так плохо! Многие наши художников не изменили Украину и украинский народ! Многие наши актеров отказались от работы в России, несмотря на то, что там за год, даже за полгода они могли заработать очень много денег. И многих из них мы увидим в новогоднюю ночь!

А теперь лучшая новость. Как-то мне позвонил незнакомец и предложил написать сценарий фильма о войне. И так все было завуалировано - война - это зло, украинцы - это страдальцы, а россияне... это спасатели, рядом с которыми так хорошо жилось рядом... ну и призрак Бандеры над этим всем витает... Я даже не поверила, что мне могут такое предложить. Встретилась. Нет, все так - мне предлагают ностальгический антиукраинский пророссийский проект в фантике с надписью «мир и дружба». Я отказалась и спросила - почему же российские коллеги не пишут такое? Заказчик или посредник вздохнул, что надо привлекать только украинских сценаристов. И с последней надеждой в глазах сказал, что заплатят очень хорошо! Очень! Я ответила, что не продаюсь и даже за миллион не возьмусь за такую ​​грязную работу... и ушла. Он мне в спину крикнул: «Спасибо, что хоть так сказали, а то ваши украинские коллеги меня на три буквы посылали...»

К сожалению, не знаю, кто из моих коллег общался с этим «мастером искусства», потому что очень бы хотелось их обнять! А для себя сделала вывод - ностальгия по советчине доживает последние времена. Потому что вижу вокруг себя талантливых украинских деятелей искусства, которые работают, не оглядываясь и не ориентируясь на Россию... И верю, что в следующем году мы увидим еще больше украинских фильмов и программ, услышим еще больше новых имен и песен. Ибо так надоели эти «гастролеры», которым безразлично где и как зарабатывать деньги, и советский лубок, который у нормального человека вызывает не хорошие воспоминания, а тошноту. Конечно, я не призываю бойкотировать все советское искусство. Нет, ведь его (кино, мультипликация, эстрада) преимущественно создали выходцы из Украины. Но одно дело - интересоваться прошлым и знать его, другое - жить им и стремиться туда вернуться. А точнее, любой ценой вернуть прежнюю систему и общественный строй...





Як бракує легеням кисню,

Нерви рвуться - немов струна...

Розірвала на «до» і «після»

Наші долі російська війна.

Триколора гієна… повія,

Не діставши до нас багнетом,

Посилає чуму-ностальгію,

Розставляє для душ тенета.

Але я не реву за «совком»

І не бачу у снах дев’яності.

Коли чую про «общий дом»,

Мене нудить від болю і злості.

Мені чхати на групу «На-на»,

На «Кармэн» і «Агату Крісті».

Розірвала російська війна

Наші долі на «до» і «після».

За лаштунками цих ностальгій

В Україну стріляють гармати,

Під Донецьком триває бій

І у небо ідуть солдати.

Загорнулася смерть в лаштунки,

Добрі спогади - тільки зовні.

Мене бісять оті малюнки

З інфантильним питанням «Помнишь?»

Пам’ятаю.. авжеж.. не дурна.

Але рук ворогам не стисну.

Розірвала російська війна

Нашу долю на «до» і «після».

Маю власні рахунки і відлік,

Бо лежать під хрестом на погості

Українські солдати загиблі,

Що з’явились на світ в дев’яності….

Що пішли в нульових до школи

На катку набивали ґулі,

І не думали діти ніколи,

Що впадуть від російської кулі.

Чудеса ностальгії-чаклунки

Нас за дріт, у минуле манять…

Не купуйтесь на ці малюнки.

В нас своє – і минуле, і пам’ять.





Татьяна Малахова, Киев





