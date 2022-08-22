Як нараховуються пенсії цього року - Пенсійний фонд

У Пенсійному фонді України (ПФУ) надали роз’яснення, яким чином нараховуються пенсії у цьому році. Про цей йдеться у повідомленні Фонду.
«Пенсія за віком призначається за наявності у громадян необхідного страхового стажу після досягнення віку 60 або 63, або 65 років», - зазначають у ПФУ.
У Фонді наголошують, що тривалість необхідного страхового стажу визначається на дату досягнення відповідного віку.
«Таким чином, продовжуючи працювати, людина може набути необхідний страховий стаж та вийти на пенсію», - додають у ПФУ.
Отже за даними Пенсійного фонду України право на призначення пенсії за віком мають громадяни України, станом на 2022 рік мають відповідний стаж і їм виповнилось:
- 60 років за наявності не менше 29 років страхового стажу,
- 63 роки – за наявності 22 років страхового стажу,
- 65 років – за наявності не менше 15 років страхового стажу.
Також у Пенсійному фонді нагадують, право на призначення пенсії за віком визначено статтею 26 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.
Джерело: ZN,UA