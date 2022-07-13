Віта Яковлєва: Війна. Харківські щоденники Кругообіг взаємодопомоги

Війна нас усіх розкрила – хто на що здатний. І виявилося, що в деяких, зовні слабких духом та непристосованих людях, усередині живе залізний стрижень. А в інших виявилося таке велике серце, що воно вміщує тисячі доль. А треті - люди такої відваги, яка не вкладається в жодні канони мужності.

Віта Яковлєва продовжує спостерігати за долями своїх земляків – харків'ян. І вважає, що все закінчиться правильно, як і треба – нашою перемогою. Просто тому, що у нас такі люди.

Віку я знаю давно. Дуже позитивна відкрита людина, яка живе за принципом "завжди вірте у краще". Вона й зараз так живе. На війні. Хоча вже сьорбнула сповна.

Будинок в області знаходиться на окупованій території. Там залишилися батьки та бабуся, яка з віком втратила зір. Вони живуть по сусідству, а будинок Віки постраждав. Зруйновано стіну. Потрібно подавати заявку на відшкодування збитків, але немає можливості. До пакету документів входять фотографії руйнувань, а зв'язку практично немає. І світла там також немає. Рідні дзвонять, коли виходить – і все.

Сама вона 24 лютого була у Дергачах, це недалеко від Харкова. Навчалася там на курсах. Вранці прокинулися у гуртожитку від вибухів. Дісталася міста, зустрілася з сином. Додому їхати побоялися - і мали рацію. Залишились у метро. Прожили там місяць, зараз тимчасово мешкають у родичів.

Курси у Дергачах – це давня мрія Вікі. Вона зі школи хотіла шити одяг. І просто перед війною пішла вчитися. Зараз працює швачкою, але шиє... взуття. Каже, що це не був її вибір. Вона і одяг тільки почала освоювати, а із взуттям взагалі справи ніколи не мала. Але роботодавця це не збентежило, він дав шанс – і тепер Віка визначилася зі своєю мрією. Шити взуття їй більше подобається.

Нещодавно я писала про цю цікаву історію статтю. Про те, що ніколи не можна опускати руки. І того дня, коли матеріал вийшов, Віка подзвонила мені в сльозах. Її племінники на дитячому майданчику у Харкові потрапили під обстріл. Хлопчикам 11 та 9 років. Молодшому потрібні кілька операцій.

Мама хлопчиків уже зверталася по допомогу, але зараз усім важко. Чим більше людей дізнаються про нещастя, тим більший шанс зібрати якусь суму. Я у своєму профілі теж попросила людей про підтримку.

Чесно, не знаю, хто допоміг хлопчику та скільки перерахували. Знаю тільки, що багато хто відгукнувся. Але суть не в цьому. Суть у тому, що Віка у своєму життєвому принципі має рацію.

Треба завжди вірити у краще. Те, що ти не один, тобі допоможуть ті, хто поруч. Навіть якщо їм нелегко. Війна дуже чітко показала – допомагати іншим обов'язково. Сьогодні ти допоміг, тобі завтра допомогли. Цей кругообіг взаємодопомоги - та сама віра в краще і є. Без неї ми не виживемо.

Віта Яковлєва, Харків, InfoKava

Фото ВВС