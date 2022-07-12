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Українське зерно почали вивозити через гирло Бистре - зерновози вже на рейді

21:33, 12 лип 2022
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Україна починає відновлювати експорт зернових: 16 торговельних суден уже пройшли гирлом Бистре (на Дунаї). Ще понад 90 суден чекають на рейді Сулінського каналу.

Станом на 20:00 12 липня 2022 року шістнадцять торговельних суден, які будуть перевозити українську аграрну продукцію на зовнішні ринки, уже пройшли каналом гирла Бистре суднового ходу р. Дунай – Чорне море і очікуватимуть на завантаження українським зерном. Ще понад 90 суден чекають на рейді каналу Суліна своєї черги аби зайти саме в українські порти. Всього на рейді румунського каналу Суліна знаходиться 135 суден.
Прохід гирлом Бистре до українських дунайських портів («Ізмаїл», «Рені» та «Усть-Дунайськ»), стало можливим два дні тому завдяки звільненню від російських військ острова Зміїний.

 «За останні 4 доби вже 16 суден пройшли через гирло Бистре. Планується зберігати такий темп. Відновлення судноплавства цим каналом важливий крок, що також дозволить розвантажити рейд каналу Суліна та прискорити експорт зернових.

На жаль, наразі його пропускна здатність та організація роботи на цьому каналі дають можливість приймати лише 4 судна при необхідності щонайменше 8 суден на добу.

Паралельно з цим, повідомляє міністерство інфраструктури,  ведуться переговори з румунськими колегами та представниками Єврокомісії стосовно збільшення кількості проходжень через Сулінський канал.

"За цих умов та наявності шляху через гирло Бистре ми очікуємо що протягом тижня скупчення суден на рейді буде ліквідоване та ми зможемо наростити щомісячний експорт зернових на 500 тис тонн» – заявив Юрій Васьков, Заступник міністра інфраструктури України.

За зверненням міністерства інфраструктури України, Військово-Морські Сили ЗС України долучились до організації забезпечення перевезень цивільними суднами.

До відкриття каналу гирла Бистре судна, які здійснювали вантажоперевезення в українських дунайських портах змушені були використовувати єдиний транспортний шлях – канал Суліна, який розташований на території Румунії.

Його обмежена пропускна здатність дозволяла дунайським портам приймати тільки 4 судна на добу, чого недостатньо для потреб українського експорту.

Організація Об’єднаних Націй (ООН), яка відіграє важливу роль у переговорах щодо деблокади українських морських портів, уже привітала рішення про відкриття руху гирлом Бистре та підтримує нарощування вантажоперевезень через Сулінський канал.

На сьогодні через блокаду морських портів, на які до повномасштабного вторгнення припадало орієнтовно 80% експорту аграрної продукції України, вивезення продовольства відбувається виключно через Дунайські порти, залізничні та автомобільні пункти пропуску на західних кордонах.
Їх пропускної здатності наразі недостатньо для повноцінного заміни морських портів. Зокрема, в червні наявними логістичними маршрутами вдалося експортувати орієнтовно 2,5 млн тонн продукції, в той час як місячна потреба в експорті такої продукції становить 8 млн тонн.

Фото: ВМС ЗСУ


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