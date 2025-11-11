Вчитель, який вчить перемагати - 80 років Льву Духовному

Сьогодні, 11 листопада, відзначає ювілей - 80 років - чудова і незвичайна людина, яка, незважаючи на всі переломні моменти свого життя, як і життя всієї нашої країни, залишилася в строю і продовжує свою важливу справу - виховання молоді, поєднуючи педагогіку і спорт: Лев Фішелевич Духовний.

Вважається, що спорт - це коли рекорди, показники, секунди, сантиметри і метри... Але за кожним досягненням і рекордом чемпіона стоїть людина (а іноді і не одна), яка не так часто виходить на перший план - тренер. А якщо тренер поєднує в собі вміння педагога - навчити, здатність тренера - показати прикладом, то можна вважати, що учневі пощастило подвійно.

Таким був і залишається сьогодні Лев Духовний, людина, яка виховувала в хлопчаках вміння володіти собою і своїм тілом, досягати результатів через «не можу», прагнути до перемоги, попри все, що стоїть на заваді.

У Горлівці, куди він, уродженець Молдови, приїхав після армії, він пропрацював понад тридцять років. Офіційно - вчитель фізкультури, а насправді - подвижник і творча людина. Його неординарні методи роботи з підлітками змушували їх просто-таки бігти на ці уроки, після яких вони виходили, поважаючи себе, отримавши стимул до досягнень і захоплюючись своїм вчителем.

Видатний педагог, викладач-методист. Заслужений працівник фізкультури і спорту, відмінник освіти, кавалер ордена «За заслуги», вчитель року - 1997, кращий за професією в Донецькій області в 2005 році - це його життя до 2014 року, до моменту, коли в донбаське місто не ступив чобіт «визволителів» з Росії. Лев Духовний був змушений виїхати з Горлівки після 2014 року. Його місто, якому він віддав багато років життя і плідної праці, зараз в окупації, йому довелося покинути його, будучи вже в поважному віці. Але він не просто побудував життя заново, а й підняв свої досягнення на новий рівень. Доктор філософії, Заслужений працівник фізкультури і спорту, суддя I Міжнародної категорії з силового триборства, фахівець вищої категорії, вчитель-методист, науковий керівник експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня – ЗОШ № 201 м. Києва – це все про нього останніх років. Колись на Донецькому обласному державному телебаченні була авторська передача Олександри Кругленко «Особистість». Ми сьогодні покажемо її вам – у ній Лев Духовний постає таким, яким він є насправді: добрим, делікатним, спокійним чоловіком, що володіє при цьому залізною волею і здатністю вести за собою навіть тих, хто не впевнений у собі і не готовий до звершень.

Цій передачі вже 17 років, але Лев Фішелевич і зараз такий, хіба що сивини додалося, - усміхнений, доброзичливий, співчутливий і переконаний в тому, що людина здатна подолати себе. Ми погодимося з ним, але додамо: коли поруч є такий педагог, як Лев Духовний.