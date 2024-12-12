"Підтримати"
Тренди:
Новини
Гігієнічний догляд далеко від дому: засоби для сухого душу та знезараження води PR
Захистіть свою особисту інформацію при використанні ChatGPT
Як працюватимуть НБУ, Ощадбанк, Приватбанк, Укрпошта та Нова пошта на новорічні свята
В оборонному бюджеті США згадали про Україну. Але без лендлізу
В Україні посиляться обмеження щодо карткових переказів - ліміти зменшаться
У Запоріжжі з-під завалів дістали двох жінок, які додзвонилися на "101"
Хто найбільше виграв від перемоги опозиції у Сирії - експерти
Росія розстріляла 109 українських військовополонених - Дмитро Лубінець
Словаччина закриває консульство в Росії - пояснює економією фінансів
Рада прийняла закон про ліквідацію Комісії у справах грального бізнесу
США призупиняють стратегічне партнерство з Грузією
Польща будує "Східний щит" на кордоні не лише з Росією та Білоруссю, але й з Україною
Народна помста - на фронт відправлена чергова снайперська гвинтівка імені українського міста
У Франції хочуть обмежити доступ до соцмереж дітей та підлітків до 15 років
У Києві НАН України презентувала збірник «Народні пісні Кіровоградщини»
Всі новини
Фінанси / Суспільство

Як працюватимуть НБУ, Ощадбанк, Приватбанк, Укрпошта та Нова пошта на новорічні свята

14:34, 12 гру 2024
4
Версія для друку

 

На різдвяні та новорічні свята кожна установа, крім державних, має право розробляти свій власний розпорядок роботи. А для державних установ визначені окремі правила. Відомо й те, як працюватиме Нова пошти. Чи можна відправити переказ у свята або отримати посилку?

Як працюватиме Національний банк України?

31 грудня 2024 року

Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України працюватиме цілодобово без перерв, у режимі 24/7, відповідно до технологічного регламенту, з актуальною датою.
Кліринг та розрахунки в системі Центрального маршрутизатора і розрахунково-кліринговому центрі національної платіжної системи "Український платіжний простір" ("ПРОСТІР") відбуватимуться у стандартному режимі.
Система обліку депозитних сертифікатів (СЕРТИФ), депозитарій НБУ, автоматизована інформаційна система для обліку кредитних договорів із нерезидентами, а також валютний ринок працюватимуть у звичайному порядку.
Платежі в іноземній валюті, здійснювані через НБУ та Укрексімбанк від Державної казначейської служби, прийматимуться до 16:00.

1 січня 2025 року

СЕП залишатиметься в режимі безперервної роботи 24/7 із фіксацією актуальної дати.
Уся банківська система України функціонуватиме у звичному режимі.
Системи СЕРТИФ, депозитарій НБУ, автоматизована інформаційна система для кредитних договорів, валютний ринок, а також кліринг та розрахунки в системі "ПРОСТІР" між учасниками продовжать працювати стабільно.
Згідно з умовами воєнного стану, в Україні скасовано положення, які передбачають перенесення вихідних днів через святкові дати. Тож навіть якщо святковий день припадає на вихідний, додатковий вихідний не встановлюється.
СЕП функціонує цілодобово без вихідних, забезпечуючи безперебійну можливість здійснення платежів у будь-який час, відповідно до потреб клієнтів і банків.

Як працюватимуть Ощадбанк та Приватбанк на Різдво та Новий рік

25 грудня та 1 січня 2025 року — ПриватБанк працюватиме за графіком звичайного робочого дня, тобто з 09:00 до 18:00, перерва: з 13:00 до 14:00.

25 грудня та 1 січня 2025 року — усі відділення Ощадбанку працюватимуть у штатному режимі.
Як працюватиме пошта на Різдво та Новий рік?

Як працюватиме Нова пошта

25 грудня: відділення Нової пошти працюють за своїми стандартними графіками
31 грудня 2024 року: відділення та кур'єрська доставка працюватимуть за скороченим графіком (зазвичай до 16:00 або 17:00, залежно від локації).
1 січня 2025 року: вихідний день для всіх відділень, послуги не надаватимуться.
2 січня 2025 року: відновлення роботи за звичайним графіком.

Як працюватиме Укрпошта

25 грудня: відділення Укрпошти працюють за своїми стандартними графіками
31 грудня 2024 року: відділення працюватимуть до 16:00.
1 січня 2025 року: вихідний день, послуги будуть недоступні.

Джерело: Хочу!


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Фото / Київ
20-08-2024, 22:18
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще