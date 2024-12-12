Як працюватимуть НБУ, Ощадбанк, Приватбанк, Укрпошта та Нова пошта на новорічні свята

На різдвяні та новорічні свята кожна установа, крім державних, має право розробляти свій власний розпорядок роботи. А для державних установ визначені окремі правила. Відомо й те, як працюватиме Нова пошти. Чи можна відправити переказ у свята або отримати посилку?

Як працюватиме Національний банк України?

31 грудня 2024 року

Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України працюватиме цілодобово без перерв, у режимі 24/7, відповідно до технологічного регламенту, з актуальною датою.

Кліринг та розрахунки в системі Центрального маршрутизатора і розрахунково-кліринговому центрі національної платіжної системи "Український платіжний простір" ("ПРОСТІР") відбуватимуться у стандартному режимі.

Система обліку депозитних сертифікатів (СЕРТИФ), депозитарій НБУ, автоматизована інформаційна система для обліку кредитних договорів із нерезидентами, а також валютний ринок працюватимуть у звичайному порядку.

Платежі в іноземній валюті, здійснювані через НБУ та Укрексімбанк від Державної казначейської служби, прийматимуться до 16:00.

1 січня 2025 року

СЕП залишатиметься в режимі безперервної роботи 24/7 із фіксацією актуальної дати.

Уся банківська система України функціонуватиме у звичному режимі.

Системи СЕРТИФ, депозитарій НБУ, автоматизована інформаційна система для кредитних договорів, валютний ринок, а також кліринг та розрахунки в системі "ПРОСТІР" між учасниками продовжать працювати стабільно.

Згідно з умовами воєнного стану, в Україні скасовано положення, які передбачають перенесення вихідних днів через святкові дати. Тож навіть якщо святковий день припадає на вихідний, додатковий вихідний не встановлюється.

СЕП функціонує цілодобово без вихідних, забезпечуючи безперебійну можливість здійснення платежів у будь-який час, відповідно до потреб клієнтів і банків.

Як працюватимуть Ощадбанк та Приватбанк на Різдво та Новий рік

25 грудня та 1 січня 2025 року — ПриватБанк працюватиме за графіком звичайного робочого дня, тобто з 09:00 до 18:00, перерва: з 13:00 до 14:00.

25 грудня та 1 січня 2025 року — усі відділення Ощадбанку працюватимуть у штатному режимі.

Як працюватиме пошта на Різдво та Новий рік?

Як працюватиме Нова пошта

25 грудня: відділення Нової пошти працюють за своїми стандартними графіками

31 грудня 2024 року: відділення та кур'єрська доставка працюватимуть за скороченим графіком (зазвичай до 16:00 або 17:00, залежно від локації).

1 січня 2025 року: вихідний день для всіх відділень, послуги не надаватимуться.

2 січня 2025 року: відновлення роботи за звичайним графіком.

Як працюватиме Укрпошта

25 грудня: відділення Укрпошти працюють за своїми стандартними графіками

31 грудня 2024 року: відділення працюватимуть до 16:00.

1 січня 2025 року: вихідний день, послуги будуть недоступні.

Джерело: Хочу!