До влади у Великій Британії прийшли люди, які побували у Україні після російського вторгнення

Новий британський прем’єр-міністр Кір Стармер оголосив склад нового уряду Великої Британії і сказав, що зміни в країні повинні починатися вже зараз, з перших днів. Стармера деякі оглядачі вважають активним противником політики Кремля. Він раніше побував у Києві, бачив наслідки звірства у Бучі, тож, добре розуміє, чого добивається Росія в Україні.

Ключові для України посади в новому уряді – міністра закордонних справ та міністра оборони – зайняли люди, які теж відомі Україні. Це, відповідно, Девід Леммі та Джон Гілі. У травні, ще перебуваючи у статусі «міністрів тіньового уряду», вони відвідували Київ та пообіцяли зберегти «залізну» прихильність Великої Британії щодо підтримки України у її війні проти Росії.

Нагадаємо, Лейбористська партія Стармера здобула переконливу перемогу на виборах у Великій Британії в зяла . Вони перемогли на виборах Консервативну партію, яка була при владі 14 років. Експремʼєр Ріші Сунак визнав поразку та взяв на себе відповідальність за неї.

Президент України Володимир Зеленський привітав Стармера з перемогою. Він зазначив, що очікує на співпрацю з новим премʼєром Великої Британії, а також подякував Сунаку за допомогу Україні.

До зміни правлячої партії Британія була чи не найвідданішим союзником України, тому в нашій країні дуже уважно слідкують за тим, як розвиватимуться відносини між Україною і Об'єднаним Королівством - від цього залежить дуже багато у боротьбі українців проти російських окупантів.

Джерело: ZN,UA, InfoKava