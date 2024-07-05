Ріші Сунак визнав свою відповідальність за поразку консерваторів на досторокових виборах

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак визнав поразку своєї Консервативної партії на дострокових парламентських виборах, проведених 4 липня. Він привітав із перемогою лейбористів та зокрема очільника партії-переможиці Кіра Стармера. Також відповідальність за поразку він взяв на себе.

Сунак здобув перемогу у своєму окрузі Річмонд і Норталлертоні. В останньому він і виступив з невеликою промовою після оголошення результатів.

«Лейбористська партія виграла ці вибори і я подзвонив Кіру Стармеру, аби привітати його із сьогоднішньою перемогою. Влада перейде з рук в руки мирним шляхом і з впорядкованістю з обох сторін. Це те, що має дати нам впевненість у стабільності та майбутньому нашої країни. Британський народ сьогодні виніс протверезний вердикт, багато чому потрібно навчитися... і я беру на себе відповідальність за поразку», – зазначив Сунак.

Стармер 5 липня стане новим прем’єр-міністром Великої Британії. Станеться це після аудієнції у короля.

Нагадаємо, за даними екзит-полу BBC, ITV і Sky, лейбористи на виборах у Великій Британії здобули перемогу із переконливою більшістю в 170 голосів. Якщо прогноз буде точним, Кір Стармер стане прем’єр-міністром із 410 членами парламенту від Лейбористської партії – це трохи менше, ніж у Тоні Блера у 1997 році.

Прогнозується, що консерватори скоротять свою присутність у Палаті громад до 131 депутата – це найнижча кількість за всю історію. Очікується, що третє місце посядуть ліберал-демократи із 61 депутатом.

Джерело: ZN,UA