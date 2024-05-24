Захоплення дронами не повинно зменшувати проблему необхідності ракет далекого бою

Останнім часом у інформаційному полі поширилася думка, що найбільше зараз на полі бою потрібні дрони, що сучасна війна - це здебільшого війна дронів. Але це не так, і не варто недооцінювати вагу далекобійних ракет, що конце потрібні нашим захисникам. І ми повинні мати змогу і право вражати законні військові цілі на території росії.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Захід надати Україні ракети дальнього радіуса дії, посилаючись на критичну ситуацію на фронті

Про це повідомляє Politico.

Під час виступу в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ європейських країн у Страсбурзі Анналена Бербок назвала військову ситуацію на північному сході України "дуже драматичною".

За її словами, оскільки Росія досягає успіхів на полі бою, Збройним Силам України необхідно більше зброї дальнього радіуса дії, щоб мати можливість вражати цілі глибоко за лінією фронту.

Вона наголосила на важливості надання такої зброї, "яка може бути використана на середніх і великих відстанях".

Як стверджують у виданні, її слова, ймовірно, будуть розцінені як посилення тиску на канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо надання Україні ракет дальнього радіуса дії Taurus, відправку яких Німеччина поки виключає.

"Ми також працюємо над цим з іншими партнерами", - додала Бербок, підкресливши, що українці перебувають у "надзвичайно складній ситуації".

США також вагаються, бо, як кажуть політики, не хочуть ескалації росією військових дій. Але там теж є розумні люди, повідомляє NYT: Держсекретар США пропонує дозволити Україні уражати цілі на території Росії американською зброєю.