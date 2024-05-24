"Підтримати"
Тренди:
Новини
Звичайний фашизм: росія будує фільтраційні установи для українців під видом піонерських таборів
Захоплення дронами не повинно зменшувати проблему необхідності ракет далекого бою
Видавництву - субсидії, дітям - сертифікати на книжки
Зрадник, який скоригував ракетний удар на Яворівський полігон, отримав 15 років тюрми
Міненерго роздумує, яким зробити тариф - щоб населення було в змозі платити
У шкільних підручниках нарешті з'являться розділи про повномасштабне вторгнення Росії в Україну
Виклик країнам НАТО: Росія хоче забрати морські території Швеції і країн Балтії
Венеціанська комісія розкритикувала грузинський "закон про іноагентів"
Випускники розбомбленого ірпінського ліцею виконали шкільний вальс на вокзалі у Києві
Через "Дію" тепер можна повідомити про збитки від російської агресії у міжнародний реєстр
Британець пройшов триста кілометрів пішки Європою, щоб мобілізуватися до ЗСУ
Нападнику на прем'єра Фіцо загрожує довічне ув'язнення
Проєкт рекрутингу до ЗСУ: які військові професії популярні
Блінкен привіз до Києва звістку про додаткову допомогу Україні у 2 млрд долларів
У прем'єра Словаччини Фіцо стріляв 71-річний письменник, який сам пережив замах
Всі новини
Політика / Війна / Головні новини

Захоплення дронами не повинно зменшувати проблему необхідності ракет далекого бою

21:48, 24 травень 2024
3
Версія для друку

 

Останнім часом у інформаційному полі поширилася думка, що найбільше зараз на полі бою потрібні дрони, що сучасна війна - це здебільшого війна дронів. Але це не так, і не варто недооцінювати вагу далекобійних ракет, що конце потрібні нашим захисникам. І ми повинні мати змогу і право вражати законні військові цілі на території росії.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Захід надати Україні ракети дальнього радіуса дії, посилаючись на критичну ситуацію на фронті

Про це повідомляє Politico.

Під час виступу в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ європейських країн у Страсбурзі Анналена Бербок назвала військову ситуацію на північному сході України "дуже драматичною".

За її словами, оскільки Росія досягає успіхів на полі бою, Збройним Силам України необхідно більше зброї дальнього радіуса дії, щоб мати можливість вражати цілі глибоко за лінією фронту.

Вона наголосила на важливості надання такої зброї, "яка може бути використана на середніх і великих відстанях". 

Як стверджують у виданні, її слова, ймовірно, будуть розцінені як посилення тиску на канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо надання Україні ракет дальнього радіуса дії Taurus, відправку яких Німеччина поки виключає.

"Ми також працюємо над цим з іншими партнерами", - додала Бербок, підкресливши, що українці перебувають у "надзвичайно складній ситуації". 

США також вагаються, бо, як кажуть політики, не хочуть ескалації росією військових дій. Але там теж є розумні люди, повідомляє NYT: Держсекретар США пропонує дозволити Україні уражати цілі на території Росії американською зброєю.


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще